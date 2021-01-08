【小兒濕疹】4歲女難忍濕疹痕癢大喊　港媽自責遺傳害苦小朋友【附專家意見】

▲ 4歲女兒飽受濕疹折磨，港媽自責遺傳予孩子。

濕疹困擾不少人，包括小朋友。近日一名港媽的4歲女兒飽受濕疹折磨，痕癢影響心情而大哭及發脾氣，爸爸更因而差點遷怒女兒。媽媽痛心及怪責是自己遺傳女兒，害苦了她。

4歲女患嚴重濕疹

該名港媽於星期二（5日）在網上討論區「親子王國」以「小朋友有濕疹，有時覺得係自己害咗佢」為題發帖，指自己天生患濕疹，轉天氣時，間中會發濕疹，在生育孩子前曾顧慮濕疹會否遺傳予下一代，但有感將來年老無兒無女似是種遺憾，最終決定生小朋友。

港媽指4歲女兒不幸患有濕疹，而且比她嚴重得多，一到轉天氣時，濕疹就會翻發，情緒、生活作息，甚至家庭關係都大受影響。

小朋友痕到成日喊，經常半夜瞓唔著，尋晚佢因為太痕發脾氣，倒瀉奶茶落C6（死佬，老公）西裝，令C6差啲想出手打佢添⋯⋯

港媽自責遺傳害了女兒

女兒在天氣冷更常出濕疹，本身皮膚乾，在臉、心口及背脊發濕疹，紅色一點點，曾帶她看兒科專科醫生，搽了類固醇之後會好好多，但一停用類固醇就發得更厲害，情況無限循環，沒完沒了，她慨嘆：

望到咁樣，有時覺得係自己害咗小朋友。

網民勉勵濕疹同路人

不少網民紛紛留言鼓勵港媽，並分享經歷，相關留言可點擊圖片：

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7招助孩子改善濕疹

兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工指出小兒濕疹又名「 異位性皮膚炎」，主要受遺傳影響。患者在2歲後濕疹傾向比較穩定，直至6歲入讀小學，部分兒童因學習壓力令病情惡化。不自控地抓傷皮膚、睡眠質素差令病情和情緒轉差等。何學工建議家長可留意以下事項，助孩子改善濕疹：

1. 盡可能以洗手代替使用酒精搓手液，避免酒精對皮膚造成過度刺激。

2. 注意家居清潔，窗簾布、床單等定時清洗，減少塵蟎積聚。

3. 濕疹嚴重者可用稀釋漂白水洗澡紓緩，進行前先向醫生了解。

4. 勤塗護膚乳加強皮膚屏障功能，尤其在乾燥的冬天。

5. 依時和按指示用藥，檢查藥物有效期，以免使用過期失效藥物延醫。

6. 使用藥膏前和接觸患處後要清潔雙手，以免皮膚上細菌污染藥膏，或令細菌在皮膚擴散。

7. 保持健康生活習慣，宜早睡、多飲水、多吃生果。

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責任編輯：王明芳