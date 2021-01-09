【真人阿凡達】日本男子誤將染髮劑當洗臉奶　全臉秒變「阿凡達」：完全洗唔甩

▲ 日本男子誤將染髮劑當洗臉奶，全臉秒變「阿凡達」。

拿錯洗臉奶搞出「大頭佛」！日本一名男子洗臉時不小心誤拿染髮劑當洗臉奶，不知情地往臉上抹，結果洗完臉後，全臉秒染成藍色！

日本男子ヨウス在Twitter分享自己的無語經歷。他表示自己洗臉時拿錯了染髮劑，結果洗完臉後整臉染成藍色，而且這些藍色完全洗不掉。自己也必需抱著這張藍色的臉去市政府處理一些稅務事宜。

結果帶著這張藍色的臉去市政廳後，他不斷被人問：「你沒事吧」，還指自己明明沒發燒，卻被趕了出去。

ヨウス在第2日又分享，自臉上的顏色愈來愈深，第3日就以開始見人，感到擔心。

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到了第3日，他表示聽了熱心網民的意見，試試塗上粉底，結果藍色不但沒有消失，反而更閃閃發亮。

而ヨウス所屬的YouTube頻道也轉貼了他的帖文，表示ヨウス「可能永遠不能回復正常的臉蛋，是時候招募新成員了。」來揶揄他。而他本人亦轉發了出街時被人野生捕獲的照片，其中見到他連手掌都染藍了。

臉蛋未染藍前的ヨウス：

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染髮劑成份知多點及使用注意事項：

不少人都會有染髮習慣，部分愛美人士或會DIY染髮，但究竟如何判別染髮劑是否安全？根據本港《藥劑業及毒藥條例》規定，染髮產品包裝上須標示常見的致敏物質成為和含量，點擊睇下圖：

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責任編輯：羅嘉欣