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警方拘一男涉嫌爆竊 另拘兩男涉嫌非法入境及處理贓物

社會 17:44 2021/01/08

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警方昨日（7日）拘捕三名男子，懷疑他們涉及日前4宗爆竊案，三名疑犯黑布蒙頭，由警方押離警署，年齡介乎43至50歲。警方起回之前4宗爆竊案失物，包括相機、現金、部分財物。圖為其中兩名疑犯。（黃傑偉攝）

警方昨日（7日）拘捕三名男子，懷疑他們涉及日前4宗爆竊案，三名疑犯黑布蒙頭，由警方押離警署，年齡介乎43至50歲。警方起回之前4宗爆竊案失物，包括相機、現金、部分財物。

油尖旺警區警方在2021年年頭接獲4宗同類型爆竊案件，賊人針對低層住宅單位，由水管或棚架爬上單位破窗入屋搜掠，之後沿路逃走，油尖警區刑事調查隊第10隊接手調查。經過深入調查及翻看大量閉路電視後成功鎖定一名疑犯， 並於昨日凌晨時分油麻地分區特遣隊於南京街截查該名目標男子，並於其身上搜獲老虎鉗、鐵鎚及手套等爆竊工具， 於是以爆竊及外出時攜有盜竊工具將男子拘捕。 

其後，警員於被捕人屋內起回之前4宗爆竊案失物，包括相機、現金、部分財物及疑犯犯案時所穿衣物， 警員其後於房間內發現兩名懷疑處理贓物男非法入境者， 隨即以非法入境及處理贓物罪將2人拘捕， 警員調查後發現首名被捕人於2019年年中涉及9宗住宅及兩宗非住宅共11爆竊案件有關，失物包括現金、金器、手機及手錶，總值70萬財物，被捕3人年齡介乎43至55歲，首名被捕人持行街紙，其餘兩人為非法入境者，現正扣留調查中，稍後將落案起訴。

油尖警區總督察楊新邦指，警方尋回4個女裝名貴手袋，兩隻手錶、金飾及衣物，呼籲被竊財物市民聯絡警方，另外提醒市民及保安，年近歲晚出入要鎖好門窗及提高防盜警覺。

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記者：黃傑偉

責任編輯：曾卓鋒

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