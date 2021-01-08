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【你幸福嗎】胡鴻鈞公開心目中好朋友定義　Hubert遇低潮只向一個人傾訴

娛樂 18:15 2021/01/08

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胡鴻鈞近年樂壇走勢不俗。

近期接棒演TVB新版《十月初五的月光》胡鴻鈞（Hubert），歌視雙棲發現如意，去年推出新歌如《你幸福嗎》等在各大音樂串流平台有不俗成績。下周將舉行網上騷的胡鴻鈞，向TOPick除大派幸福感，亦談到近一年的逆境心情，以及如何減壓。

胡鴻鈞將於1月13日為JOOX舉行《Cozy Room 線上音樂會》，音樂會以「家」為主題，因為一個溫暖的家，往往是胡鴻鈞在工作和心靈上的避難所。

一直形象健康的胡鴻鈞，日前出新歌《心跳移植》，卻展現較深沉的一面。Hubert也稱這歌很能表代過去一年的心情。

【十月初五的月光】胡鴻鈞試新版初哥哥造型　何依婷首次擔正壓力大【有片】

在新歌《心跳移植》，胡鴻鈞一改形象。（取自facebook）

幸福的定義

他解釋：「我覺過去一年，很多人都經歷了一些不容易過的事情，這首歌想有一個正能量，或者帶一些力量給大家。雖然歌曲一開頭好像有點dark，但到後段想告訴大家，每個人都會經歷自己的黑洞和低潮，而且總會有解決的方法。」

胡鴻鈞坦言：「可能遇到一班新的朋友會帶你走出困境，或者靠自己的領悟或，去令自己繼續向前行。希望這首歌不論在任何時間，都可以成為大家力量的來源。 

早前《你幸福嗎》唱出一份溫暖感，Hubert指出：「對我來說，這一刻幸福定義，就是大家會喜歡我的音樂！」

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胡鴻鈞一向孝順，尤其跟母親感情要好，可是他遇低潮時，卻鮮有跟家人傾訴。「遇到低潮時，最通常傾訴的對象是自己。因為我覺得，最緊要是自己要看得開和想得通，當然真的去到一個處於好『stuck』的情況，都會找身邊的朋友傾訴，但反而比較少找家人，因為不想他們太擔心，故身邊的朋友都很緊要！」

圈中人緣甚佳的胡鴻鈞，自言對好朋友有一個定義。「好朋友定義很簡單，就是可以肆無忌憚的做自己，不用去顧忌甚麼說話，跟他們講甚麼都可以，任何事情都可以分享，以及可以最坦誠在他們面前做回自己。 」相信知己蔡思貝最能符合Hubert好朋友的條件吧。

《胡鴻鈞Cozy Room 線上音樂會》（JOOX VIP會員專享）

日期：1月13日（星期三）

時間：晚上8時30分

獨家播出平台：JOOX（手機版或桌面版應用程式及JOOX 網站均可收看）

預約直播連結（只適用於手機應用程式）：https://bit.ly/38l5VtW

同場加映　黃智雯專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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