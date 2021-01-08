【年終福利】現實版《愛回家》一分鐘任掃 好老闆獎打工仔超市免費掃一分鐘

▲ 好老闆獎勵員工超市一分鐘任掃。

TVB電視劇《愛回家之開心速遞》日前上演公司獎勵員工超市一分鐘任掃，劇情滑稽搞笑。無獨有偶，內地一名好老闆為了獎勵打工仔，舉辦了超市一分鐘免費掃貨活動，打工仔都滿載而歸。

綜合內地傳媒報道，該名安徽阜陽的好老闆，為了答謝員工平日辛勤工作，今年1月5日安排了約50名員工到超市限時掃貨1分鐘，只要放在購物車的貨品都由老闆付款。不過，單件貨品價限於100元人民幣（約120港元）或以下，且考慮到安全問題，不能搶易碎的貨物。

網上拍攝影片顯示，打工仔站在起跑線等候，有人一聲「開始」令下，員工一支箭地徒手跑向超市貨架掃貨，他們在貨架上拿過貨品後，雙手捧著貨品返回起跑線，將貨品放到放有自己號碼的購物車後，才能再次進入超市掃貨，不停重覆流程，直至1分鐘結束。

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從影片可見，有人搶購薯片、餅乾、樽裝飲品等零食，也有人搶購廁紙等日用品，由於活動太刺激，不少員工在搶購貨品時，部分貨品散落一地。現場氣氛相當熱鬧，不少員工嘴上都掛著笑臉，非常滿足，也吸引了不少人在場拍攝。活動結束後，最多有人搶到1,000多元（約1,200港元）的貨物，其次是800多元及600多元的。

有份參與活動的打工仔表示，超市免費掃貨活動比直接派錢刺激，而老闆給予的福利，一方面是娛樂，一方面是有氛圍感，令他們都非常激動。

肯定高興呀！而且你搶多少都是你的，老闆付錢嘛，這比直接拿錢給你還要刺激！

同場加映午餐肉大比拼

責任編輯：王明芳