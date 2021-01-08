民政署通知全體區議員今年減薪　問責高官會否考慮再減？

▲ 民政事務總署向全體區議員發信，表示因應2020年11月的甲類物價消費指數按年跌0.2%，將於1月開始調整區議員和區議會主席的酬金、營運開支償還款額、雜項開支津貼。(資料圖片)

新冠疫情影響下，本港市道蕭條，政府去年六月宣布全體公務員凍薪。原來，今年1月起區議員亦要全體減薪，但減薪幅度輕鬆，按區議員、區議會副主席及主席的薪酬，分別減70元、110元及140港元。其實，許多區議員都對減薪並不意外，但就要求特首及問責官員今年亦應再減人工。

區議員今次薪酬調整，只是按既有機制自動調節。民政事務總署昨日向全體區議員發信解釋減薪原因，表示因應2020年11月的甲類物價消費指數按年跌0.2%，將於1月開始調整區議員和區議會主席的酬金、營運開支償還款額、雜項開支津貼。

根據信中內容，區議會主席會由每月70,140元減至70,000元，副主席由52,610元減至52,500元，其他區議員則由35,070元減至35,000元。

至於一般區議員的營運開支還款額，則由平均每月46,295減少93元至46,202元，即按年計減少1,116港元。而雜項開支津貼每月亦減少20元，由每月7,940元減至7,920港元。

不過，醫療津貼就有所增加，由每年35,180元，增加630元至35,810元。

雖然減薪幅度不算高，油尖旺區議會副主席余德寶就批評，疫情下市民生計大受影響，惟特首林鄭月娥口講「同舟共濟」的同時，此前卻仍可加薪，似乎並未與市民「同舟共濟」。

翻查資料，其實特首林鄭月娥於去年4月，已宣布與3名司長、13名局長及特首辦主任減薪一成，為期一年。而行政會議非官守議員亦採取同樣做法。林鄭於去年2月亦宣布，問責班子將一個月的薪酬捐予公益金作慈善用途。至於今年會否採取同樣做法或繼續減薪，就要留待問責團隊自行考量了。

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