周梓樂死因研訊　陪審團商議未達裁決明早繼續

▲ 周梓樂父親。（資料圖片）

科大學生周梓樂於2019年11月初疑於將軍澳尚德邨停車場墮下，送院搶救4天後離世，經過27天死因研訊後，死因裁判官今（8日）早引導陪審團，指可考慮裁定非法被殺、死於意外、以及死因存疑。陪審團今退庭商議約6小時後，至今午5時半仍未達成裁決，裁判官遂安排陪審團休息，明（9日）早繼續退庭商議。

裁判官今早10時14分完成引導後，陪審團隨即展開退庭商議，惟商議約6小時後，仍未達成裁決。裁判官遂指示陪審團暫停及休息，並安排陪審團到休息室過夜，其間陪審團不可接觸外界。

裁判官今早引導陪審團時，指如要裁定非法被殺，須達到毫無合理疑點的標準，惟結合研訊中醫學報告及證供，要導致死者的受傷情況，施襲者須固定死者頭部，用平面硬物襲擊死者頭部，再將死者從停車場3樓拋下到2樓行人路處，並確保死者身體橫向著地，而頭部著地處與硬物襲擊處一致。

裁判官續指，在死者從3樓墮下前，停車場閉路電視鏡頭有8秒未能拍攝到死者身影，但陪審團須考慮該8秒是否足夠他人作出上述行為，他人是否能夠預視死者前往3樓，以及能夠避開閉路電視鏡頭。

裁判官指，如果陪審團推論出，死者誤以為3樓石牆後是行人路，跨過石牆而墮下，則屬於死於意外的裁決，陪審團可基於相對可能性得出上述裁決，即只須上述推論的可能性大於其他可性。

裁判官續指，如果陪審團在考慮過所有證供後，認為證據不足以達至上述兩項裁決，則可裁定死者死因存疑。

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記者：王仁昌