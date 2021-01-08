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【年宵2021】政府取消全港年宵及車公誕新春市場　將全數退還攤位費予檔主

社會 18:41 2021/01/08

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政府取消全港年宵及車公誕新春市場。

新冠肺炎疫情未止，政府今日（8日）宣布，取消原定今年2月在15個地點舉行的農曆年宵市場及沙田車公誕新春市場，將以書面方式通知所有投得攤位的檔主有關決定，並按特許協議盡快安排全數退還攤位的使用費給他們。

食環署發言人解釋，本港目前疫情仍然嚴峻，疫情反彈風險未退，社區仍然存在隱形傳播鏈及群組爆發的風險。

發言人說，政府早前已調整今年年宵市場的規模，但年宵市場及新春市場可能有大批市民聚集，考慮到疫情的發展，為保障場內檔主和市民的健康，盡量減低疾病傳播的風險，政府決定取消今年農曆年宵市場及新春市場。

點擊圖片即睇過往農曆年宵及車公誕情況：

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發言人指，署方會與業界主要持分者會面，在防疫抗疫的前提下，積極探討各種可行措施，例如在各區公共屋邨或其他地點物色合適地方銷售年花的可行性，希望盡量減低取消年宵市場對業界的影響。

而在澳門，當局表示由於受貨運影響，澳門旅遊局經評估後將不舉辦農曆新年煙花表演，同時亦不舉辦農曆新年花車匯演。

《TOPick診症室》每集由專家拆解不同疾病，即看最新一集：

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記者：陳曉瑩

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