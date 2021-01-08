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立法會財委會極速批出295億元　揭議員不熟悉程序

政治 19:42 2021/01/08

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（經濟日報資料圖片）

民主派離開立法會後，議案審議的過程的確已經提速。可是，立法會財務委員會今日只花兩小時，便通過了涉及約295億元的4個項目，包括涉143.5億元的落馬洲河套區平整工程。原來，當中的3個項目，竟然沒有官員出席，並立即進入表決程序。有建制派議員對安排感到疑惑，看來大家還在適應議會的新常態。

已任8年立法會議員的民建聯梁志祥，在河套區項目表決鐘響起後詢問，為何沒有官員現身，接受議員提問，認為每個項目都應該有討論機會。

財委會主席陳健波解釋，要在會議前一天的下午5時提出分開表決要求，才會有官員出席會議，更稱「可能同事不熟習程序」。他更補充，以往每一個項目，都有議員事前提出要求，才令財委會需要討論每一個項目，或因而導致有議員對今次安排有所誤解，強調今次是一貫做法。

以往的財委會被批評進度緩慢，是因為民主派幾乎對每個項目，都提出分開表決要求，令到財委會有不少項目需要討論，繼而透過積極發言，令審議時間增加。

有建制派議員私下嘆，建制派過去甚少提出分開表決，或是習慣了由民主派提出，又稱河套區項目涉及粤港澳大灣區發展，應該有不少議員希望發言。

撰文 : 傅流螢

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