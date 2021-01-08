終院首席法官馬道立缷任　揮手離開終院

▲ 終審法院首席法官馬道立正式退休，離開終審法院辦公室並向一眾職員道別。（程志遠攝）

終審法院首席法官馬道立缷任在即，終院日前已為他舉辦退休儀式，馬道立今（8日）午正式離開終院，他於法院門外與同僚及傳媒揮手道別後，登上座駕離開。

馬道立的任期至下周一（11日），當日亦是其65歲生辰。終院前日（6日）為他舉行退休儀式，當日行政長官林鄭月娥、政務司司長張建宗、律政司司長鄭若驊、財政司司長陳茂波、前終審法院首席法官李國能及大律師公會主席戴啟思等人亦有出席。

馬道立日前於退休儀式上致辭時強調，司法獨立的含意不容誤解，概念與政治無關，因此他向來直言不諱，反對把司法機構及法院工作政治化。馬道立又談到無論遭受到何等嚴苛的批評，法官們都不為所動，而這些批評可以極為尖刻，有時近乎辱罵，即使如此，法官仍一直堅守使命，毫不動搖。

馬道立於致辭尾聲亦坦言，「我已時刻傾盡全力恪守誓言和秉持原則，克盡己任。」並引用已故英國法官Denning勳爵退休時所說的話，指「我希望我可以說那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，該信的道我已經守住了。」

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝