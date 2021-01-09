【蝸居裝修】12萬大改造南昌匯壐500尺單位　度身訂造傢俬設計用盡每吋空間

▲ 單位改造後空間感的確增加了不少。

香港寸金尺土，度身訂造的傢俬和設計的確能為單位增添空間，而用家亦能夠善用收納空間儲物。位於南昌匯壐的一個500尺單位，住戶花了約12萬為全屋裝修，除了在客廳安裝地台外，主人房亦加裝貼牆式儲物櫃，細房的設計更變得多用途，善用住宅每一寸空間。

單位位於南昌匯壐的一個500尺單位，住有兩人。單位客廳前身並沒有安裝地台，即使樓底高，但仍有壓迫感。另外，兩間房亦沒有安裝收納櫃，物品只能收藏於收納箱內，未能善用空間之餘，亦增添凌亂感覺。

點擊大圖查看裝修前相片：

▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ 細房改造前相片。（圖片由受訪者提供。）



點擊大圖查看裝修後相片：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

客廳空間感大增

屋主接受TOPick訪問，表示整個安裝過程很快捷和簡單。客廳改造前，實用空間並不充足，即使擁有3.1米的高樓底，空間感仍然不足夠，客廳雜物未能完善收藏。在安裝2.6米乘2.6米的的地台後，客廳雜物能夠妥善收納在儲物櫃內，空間感大增，即使在沙發旁邊擺放多一張按摩椅仍然活動自如。

同時，地台能夠增加客廳和飯廳的距離，感覺上十分整潔，而雜物亦易於收藏。

房間增添收納空間

屋主又表示，房間雜物於裝修之前難於收藏，即使購入衣櫃後，亦未能妥善運用房間空間，感到十分凌亂。在裝修後，主人房增添貼牆式衣櫃及儲物櫃，而睡床更改為油壓床，更容易擺放衣物。

而令一間面積較小的房間在改造前，需要利用多個儲物箱收藏雜物，觀感欠奉。裝修後，房間增加層架儲物櫃和高架床，即使增添工作枱，仍然有足夠空間走動，變得更多用途。

採用生態板傢俬

單位採用近年大受歡迎的生態板傢俬，除了甲醛含量比低至零外，還防潮防刮花不褪色。而生態板的木紋效果像真度不錯，令客廳設計更涇渭分明。

裝修後，屋主大讚設計能夠製造更多儲物空間，網民亦大讚改造後的單位更光猛舒服！

工程詳情：

送貨：半日

安裝時間：一日半

費用：$115000（包括：設計、生產、安裝、木工、地台工程、傢俬及雜項）

同場加映：想更靈活運用家居空間，不妨考慮設計輕巧廚具！即睇【下一頁】

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：張懿慧