【民主派55人被捕】民主黨尹兆堅：拘捕行動旨在沒收旅遊證件　震懾反對派

▲ 民主黨前立法會議員黃碧雲表示，對是次拘捕行動感震驚。（網上截圖）

警方拘捕55名去年組織及參與民主派初選人士，當中包含7名民主黨成員。民主黨前立法會議員尹兆堅認為，拘捕行動反映當局旨在沒收被捕人士的旅遊證件和電子器材，以及達到震懾公眾的效果。

其中3名被捕的民主黨前立法會議員林卓廷、黃碧雲及尹兆堅獲保釋後，今聯同民主黨主席羅健熙會見傳媒。其中，黃碧雲稱，對是次拘捕感震驚，認為當中牽涉政治意圖，目的是「嚇怕所有反對派」，對於警方指，初選目的是為了否決《財政預算案》最終引發政府停擺，有犯罪意圖，她稱，《基本法》訂明，立法會議員有權審議決議案。尹兆堅指出，是次拘捕旨在威嚇市民，進一步令社會禁聲。他又批評，警方是次的拘捕行動、以及拘捕他們的證據草率。羅健熙則認為，拘捕反映港府正用國安法打壓敵對陣營，「無稽無理」。

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記者：尹櫻霖