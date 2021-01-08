【從不認輸】包山王輪椅攀高廈挑戰因天氣順延　黎志偉：無論任何阻滯會堅持解決

▲ 包山王挑戰輪椅攀高廈，為慈善籌款

曾奪亞洲攀石賽冠軍、有「包山王」之稱的輪椅攀登者黎志偉，原定明日（9日）挑戰攀上逾300米高的荃灣如心廣場，為慈善籌款，惟因強風關係順延活動。黎志偉接受TOPick訪問明言，若下周六天氣許可即接受挑戰，期望6小時內可以完成，又指今次延期正如他人生面對過的阻滯，但無論如何都想辦法解決。

曾是世界排名第8的本港攀石精英運動員黎志偉，早年駕駛電單車時遇上交通意外，先後遭兩輛私家車撞傷，以致下半身不遂，自此需依靠輪椅代步，更因此無奈辭去港隊教練一職。

黎志偉坦言，自己經歷受傷後一直希望做回一個攀登者，4年前成功攀登獅子山，隨後萌生念頭再作出挑戰，希望在香港這個石屎森林，爬上高樓大廈，

這個一直是自己多年來的夢想，亦都想希望鼓勵傷健人士不要為自己身體殘缺問題而感到自卑，找回自己的長處，亦可以再次發熱發亮。

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對於擁有多年攀山經驗的黎志偉，今次攀上逾300米高的大廈，可謂他人生最大的挑戰。他指，以前自己未受傷時，在香港只曾攀上高度介乎90至100米的山，但從來未試過一次過攀登逾300米的山。他說：

攀山或攀石都可以靠手腳捉緊石頭作支撐點，但攀樓則完全不同，自己會凌空吊於大廈外牆外，完全看不到周圍的物件，前面只看到一塊玻璃，只能靠繩索保護自己，空曠感好厲害，每當有風吹過都會令人更加驚。

黎志偉4年前完成獅子山挑戰後，間中仍會進行練習，但今年受疫情影響，很多體育館和健身室都被迫關閉，至今仍未試過練習坐著輪椅一次過攀上300米。雖然面對艱鉅的挑戰，黎志偉未有感到恐懼，相反信心十足，因為他是承載著無數人的支持和力量，

我身後有一班支持我的隊友，亦收到很多香港市民對我的祝福，我相信以往的經驗，腦海裡無時無刻的模擬訓練，例如如何穿安全帶、何時休息飲水等，雖然整個計劃由準備到正式舉行只是約1個月，整個個團隊付出很多，所以我會帶著他們的力量和信念攀上去。

黎志偉又形容，2020年是極不容易的一年，希望藉今次攀登挑戰，除實現自己的夢想，並鼓勵香港人即使在艱難時候，即使是全世界覺得無可能的事，仍然要相信自己，心存盼望、攀返上去。他又指，今次挑戰目前因天氣順延，正是人生無常的道理，

很多時你以為萬事準備，準備做一件大事、迎接你的希望，但總會有一些東西令你阻滯，但這些阻滯也不重要，我會繼續去嘗試解決。

黎志偉指，自己受傷後受到不少人幫助和給予機會，讓他很快可以融入社會，希望將這份正能量放大，所以今次活動會為脊髓損傷患者及行動不便的病人籌款，購買「機械腳」等復康儀器及進行相關研究，令更多脊髓損傷患者可「再次行走」。

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記者：陳子謙