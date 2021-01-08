政府就窺淫罪等6項罪行收約200份意見　計劃下半年向立會提交條例草案

▲ 政府倡引入窺淫及私密窺視等罪行。(陳國峰攝)

政府早前建議引入窺淫、私密窺視、未經同意下拍攝私密處及相關罪行，並進行為期3個月公眾諮詢。保安局今日(8日)公布有關公眾諮詢報告，共接獲約200份意見書，包括香港律師會、香港大律師公會、平機會、個人資料私隱專員公署等主要持份者，及個別公眾人士提交的意見書，指大部分回應者對政府的初步立法建議表示明確支持，並有就個別建議的具體細節提出不同具建設性的意見。



局方會於1月15日向立法會保安事務委員會匯報諮詢結果及具體立法建議，同時，政府正同步進行法例草擬工作，視乎草擬工作的進度，目標是在本立法年度下半年度向立法會提交條例草案。

政府擬訂立的新罪行包括「窺淫罪」及「私密窺視罪」，2項控罪的最高刑罰分別是監禁5年及3年；另擬訂「未經同意下拍攝私密處罪」，若為得到性滿足而拍攝，最高刑罰監禁5年，不論目的拍攝則監禁3年；「發放偷拍的私密影像罪」及「未經同意下發放私密影像罪」，兩項控罪最高刑罰同為監禁5年。

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責任編輯：蘇文軒