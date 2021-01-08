【年宵取消】本地花農猶如晴天霹靂　有檔主感失望料損失逾300萬元

▲ 年宵取消，對本地花農猶如晴天霹靂。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，繼旅發局取消新春花車匯演，港府最新亦決定取消今年全港年宵及車公誕新春市場，將全數退還攤位費予檔主，但擬改於公共屋邨供花農賣年花，詳情即看：【下一頁】。有已投得年宵攤位並準備過萬棵年花應市的本地花農坦言失望，料損失至少300萬元；亦有花農憂屋邨人流不多，難吸引市民買花。

年宵花市自食環署2000年成立以來，首度取消，對本地花農猶如晴天霹靂。維園年宵最大濕檔檔主之一﹑有「蘭花大王」之稱的千葉園有限公司董事長楊小龍表示，原將準備約3.2萬棵蘭花應市，並分別在維園及屯門共投得16檔賣花，知悉今年無年宵，直言「想喊」，料損失達300萬元。他稱，市民可上網或親自前往其公司在錦上路的溫室選購蘭花，再安排送貨，但客人需自付運費。

過往維園年宵皆有不少人流，點擊圖片重溫：

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另一名年宵檔主張粦記桃花負責人張先生形容，賣年花40多年首次遇上年宵取消，雖因疫情有心理準備，但難免感到失望，料生意會因而損失8成，約10至20萬元，

始終年宵可以做多些促銷活動。

他說，今年花了3萬元在維園投得1檔賣花，已準備好400至500棵桃花銷售，但因桃花體積不小，未必適合擺放在屋邨地方售賣，亦認為屋邨人流不多，難吸引市民買花，質疑當局為何不考慮限制年宵入場人數﹑要求入場者量體溫等。

漁農立法會議員何俊賢則期望，當局可在未來一至兩星期內與受影響業界磋商可行的賣花安排，協助他們繼續做新春生意，以免花農全年的心血被推落「堆填區」。

往年的車公誕，沙田車公廟更是人頭湧湧，香火鼎盛，點擊圖片即睇：

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記者：陳曉瑩