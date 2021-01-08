社運疫情夾擊八大捐款金額不跌反升　科大籌款急增11倍中大籌逾13億稱冠

▲ 據8間資助大學最新財務報告披露，各院校於2019/20年度籌得捐款不跌反升，中大籌得13億元稱冠。（資料圖片）

受反修例風波及新冠肺炎疫情衝擊，但本港8間資助大學於2019/20年度籌得捐款不跌反升，中大籌得13.08億元，屬八大之首，按年增7成；其次港大籌得12.32億元。

多校指教資會配對補助金計劃有助刺激籌款，中大形容計劃剛好為「艱難一年」帶來適時支援，港大校長張翔更在年報撰文形容該年度為二戰以來大學面對最具挑戰的一年。

自2019年中起，學界捲入反修例風波，多間大學校園內外更曾出現嚴重衝突，加上去年爆發持續1年的新冠肺炎疫情，有大學曾稱兩者為大學財政添壓。

不過，據八大最新公布的19/20年度財務報告，各校籌得款項及年度盈餘均多過上一年度，其中捐款增幅介乎7成至11倍。

中大19/20年度捐款高達13.08億元，較18/19年度7.63億元大增71%，並錄得20億盈餘。中大財務報告形容19/20年度是「充滿挑戰的一年」，指社會事件及疫情「為大學在健康、安全及營運上帶來重大和直接的衝擊和考驗」，無可避免地需投放額外資源於修復校園、提昇防疫抗疫措施及加強大規模網上授課的支援設備，但在教資會前年推出為期3年的第8輪配對補助金計劃及研究配對補助金計劃推動下，「剛好為大學在這艱難的一年帶來適時的支援」。

港大獲得的捐款亦高達12.32億元，按年增1.8倍；校長張翔在最新年報以「A Turning Point」（轉捩點）為題撰文，總結19/20年度「危機重重」，社會動盪及新冠肺炎疫情對港大及社會均造成重大影響，「為第二次世界大戰以來大學面對最具挑戰的一年」，但港大從中有機會擴展網上教學，又促使大學領袖為未來反思，並提及港區國安法對學術界影響未明，但強調港大仍有學術自由。

科大則籌得7.41億元，按年急增11倍，增幅為眾院校最高。理大、城大、浸大、嶺大及教大捐款依次為3.93億、3.78億、3.07億、2.04億及1.29億。

其中理大稱捐款主要來自校友、社會各界及大學友好；教大若計及同年入賬、歸類為遞延收入的有指定用途捐款，捐款總額提高至1.78億，為歷年最高。

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記者：馮琪雅