【確診大廈】 九龍城、深水埗單日共增14宗個案 疫廈寶石戲院大廈A座再增5病例
社會 22:19 2021/01/08
本港新冠肺炎疫情持續，今日（8日）新增45宗確診個案，包括42宗本地感染，其中22宗涉及不明源頭感染，20宗與早前個案相關，累計宗數達9,153宗。
衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中九龍城、深水埗區各單日新增8及6宗個案，已列入強制檢測名單的疫廈寶石戲院大廈 A 座更再增5宗：
元朗4
- 朗庭園 3 座
- 新元朗中心 3 座
- 朗屏 8 號 1 座
- 雅珊園 3 座
中西區2
- 香港華大盛品酒店
- 司徒濂石樓
沙田2
- 美田邨美秀樓
- 豐景花園 C 座
觀塘1
-
牛頭角上邨常興樓
大埔1
- 新興花園康仁閣
東區1
- 藍灣半島 8 座
黃大仙5
- 彩雲邨瓊宮樓
- 啟德花園 3 座x3
- 竹園南邨貴園樓
深水埗6
- 富昌邨富悅樓x3
- 寶熙苑榮熙閣
- 華安大廈
- 嘉福中心
- 華寶樓
- 南苑大廈
九龍城8
- 啟晴邨欣晴樓x2
- 寶石戲院大廈 A 座x5
- 九龍維景酒店
油尖旺3
- 道興樓
- 新填地街 26 號
- 吳松街 60 號
葵青2
- 安蔭邨德蔭樓
- 葵涌邨雅葵樓
北區1
- 清河邨清朗樓
西貢1
- 新都城第二期 9 座
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責任編輯：鄧凱文