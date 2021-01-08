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【確診大廈】 九龍城、深水埗單日共增14宗個案　疫廈寶石戲院大廈A座再增5病例

社會 22:19 2021/01/08

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九龍城、深水埗區各單日新增8及6宗個案，已列入強制檢測名單的疫廈寶石戲院大廈 A 座更再增5宗。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（8日）新增45宗確診個案，包括42宗本地感染，其中22宗涉及不明源頭感染，20宗與早前個案相關，累計宗數達9,153宗。

衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中九龍城、深水埗區各單日新增8及6宗個案，已列入強制檢測名單的疫廈寶石戲院大廈 A 座更再增5宗：

元朗4

  • 朗庭園 3 座
  • 新元朗中心 3 座
  • 朗屏 8 號 1 座
  • 雅珊園 3 座

中西區2

  • 香港華大盛品酒店
  • 司徒濂石樓

沙田2

  • 美田邨美秀樓
  • 豐景花園 C 座

觀塘1

  • 牛頭角上邨常興樓

大埔1

  • 新興花園康仁閣

東區1

  • 藍灣半島 8 座

黃大仙5

  • 彩雲邨瓊宮樓
  • 啟德花園 3 座x3
  • 竹園南邨貴園樓

深水埗6

  • 富昌邨富悅樓x3
  • 寶熙苑榮熙閣
  • 華安大廈
  • 嘉福中心
  • 華寶樓
  • 南苑大廈

九龍城8

  • 啟晴邨欣晴樓x2
  • 寶石戲院大廈 A 座x5
  • 九龍維景酒店

油尖旺3

  • 道興樓
  • 新填地街 26 號
  • 吳松街 60 號

葵青2

  • 安蔭邨德蔭樓
  • 葵涌邨雅葵樓

北區1

  • 清河邨清朗樓

西貢1

  • 新都城第二期 9 座

《TOPick診症室》每集由專家拆解不同疾病，即看最新一集：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

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