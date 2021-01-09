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【新冠肺炎】消息：今日新增約60宗確診個案 疫情再度升溫

社會 13:11 2021/01/09

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消息指本港新增近60宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，消息指今日（9日）新增近60宗確診個案，衞生防護中心及醫管局下午會舉行記者會交代最新疫情。

本港昨日（8日）新增45宗確診個案，其中3宗屬輸入個案、42宗本地感染，包括22宗涉及不明源頭感染，20宗與早前個案相關，累計宗數達9,153宗；另外，初步陽性個案有40多宗。在20宗與早前個案相關的個案當中，有4宗與將軍澳-藍田隧道群組相關，至今該群組累計32宗個案。詳情即看：【下一頁】

昨日再多3幢大廈須強制檢測，另有一名浸會醫院門診護士確診。詳情即看：【下一頁】

將軍澳醫院一名手術室助理初步確診，另外今昨日再有49名確診病人出院。詳情即看：【下一頁】

張竹君指出疫情反覆，並非受控。詳情即看：【下一頁】

公立醫院下周起恢復有限度陪產服務，一文看清健康申報要求及限制。詳情即看：【下一頁】

近年有不少人都會以激光矯視改善近視問題，但激光技術未必人人適合，市民若想選擇的時候又有何需要注意呢？養和醫院眼科專科醫生張叔銘講解激光矯視手術種類及術後眼乾問題：

【疫苗香港】新冠疫苗種類、接種及比較　科興+復星/BioNTech+阿斯利康　巴西稱科興有效率達78%【即日不斷更新】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊玉珠

 

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