【檢查排水管】約300幢公屋未進行排水設施檢查　陳帆預計3月底完成

▲ 工程人員於檢查排水系統後，會按需要安排適切維修（政府新聞處提供）

本港新冠肺炎疫情持續，運輸及房屋局局長陳帆發表網誌，表揚房委會自疫情爆發以來，在加強轄下處所的各種防疫抗疫工作，從沒間斷及絕不鬆懈感謝房委會上上下下及承辦商仝人，一直克盡己職，盡心盡力確保公共屋邨居民能在安全、清潔的環境生活。

陳帆在網誌上提到，房委會在所有公共屋邨，特別在人流較多的公用地方，均加強日常清潔及消毒工作，包括在屋邨的住宅大廈地下及屋邨辦事處的大堂提供酒精搓手液和設置消毒地氈、屋邨辦事處的大堂放置有蓋垃圾桶專供棄置口罩之用，而所有有進入辦事處的人士均須量度體溫及佩戴口罩。此外，房委會特別聘請了70多名防疫樓宇監督，加強突擊巡查各屋邨的衞生情況及清潔工作等，以確保公共屋邨的環境衞生。

陳帆亦提到，房委會商場及街市亦有一系列的強化防疫措施，包括定期為街市進行深層清潔和消毒、加強街市的空調和通風系統的清潔、所有進入商場及街市的人士均須量度體溫及佩戴口罩、在商場和街市的適當位置放置酒精搓手液、向街市和熟食檔的檔戶派發口罩和酒精搓手液等。同時，房委會增聘約100名防疫大使，監察訪客量度體溫的情況、勸喻訪客佩戴口罩、監控商場及街市的清潔狀況和提供酒精搓手液的情況等。

陳帆續指，房委會亦一直為負責清潔的員工提供口罩及配戴個人防護裝備，按相關政府部門的指引在受影響的屋邨大廈進行徹底清潔及消毒，並特別增加在人流較多的公用地方的清潔及消毒次數，以至張貼通告，讓居民得知有關安排。就檢測方面，屋邨辦事處職員會按照衞生署的指示，就衞生署向居民派發及收集檢測樣本瓶、設立流動採樣站，以及在相關大廈的公共設施收集環境樣本等工作提供協助。我們亦會為在相關屋邨工作的房屋署職員安排作特定群組的檢測。

另一方面，因應病毒有可能在排水管傳播，陳帆指房委會主動派員檢查與確診單位共用同一排水系統的公屋單位的排水設施，並透過不同的計劃如「日常家居維修服務」和「全方位維修計劃」下設立特別渠務檢查計劃檢查及適切維修轄下230個公共屋邨，約一千二百幢大廈，為約十萬個公屋單位內的排水管進行詳細檢查，大部份單位的渠管狀況良好，餘下的則按需要進行適切維修。此外，房委會正為餘下約三百幢仍未進行排水設施檢查的公屋大廈作初步檢查，並預計在今年3月底前完成相關工作。

同時，陳帆指已展開「排水管檢查計劃」，主動為所有公共屋邨共約800 000個單位（包括租者置其屋計劃屋邨的單位）檢查排水管，以減低2019冠狀病毒病的傳播風險。房委會會根據疫情期間在其轄下出租公共屋邨進行初步檢查時所發現的渠管狀況、維修紀錄、長者住戶的百分比、屋邨或大廈的樓齡等因素，訂定這些單位檢查次序，並優先檢查其中曾出現確診個案的屋邨的排水管。進行排水管主動檢查時，房委會會按需要安排適切維修。整個計劃預期於十八個月內完成。

陳帆在網誌最後衷心感謝房委會上上下下及承辦商仝人，一直克盡己職，盡心盡力確保公共屋邨居民能在安全、清潔的環境生活。房委會會繼續悉力以赴，積極配合政府的防疫及檢測措施，同心協力，共同抗疫。他亦呼籲市民繼續提高警覺，注意個人衞生及保持社交距離，再加上即將有疫苗供應，希望大家共同努力，令香港早日走出「疫」境。

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責任編輯：曾卓鋒