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【疫苗消息】聶德權指非用用甚麼方法「氹」市民接種 另指政府將向協助注射疫苗的私家醫生提供資助

社會 10:46 2021/01/09

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公務員事務局局長聶德權強調接種疫苗需要以科學為本，並非要用甚麼方法「氹」市民接種（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，政府日前宣布已採購三款疫苗，最快下在2月開始社市民接種。負責統籌新型肺炎疫苗接種工作的公務員事務局局長聶德權今日接受一個電台節目訪問時，回應會否為市民提供接種誘因時，他強調接種疫苗需要以科學為本，並非要用甚麼方法「氹」市民接種，重申透過接種疫苗可令個人及社區受到保護。

聶德權亦表示，接種的途徑將包括私家醫生，當局將提供資助，資助金額目前仍待商討，惟將要求醫生接受資助後不得額外收費。

另外，聶德權提到專家將會研究已接種疫苗、並在機場病毒檢測結果呈陰性的抵港人士，相關檢疫政策有沒有空間調整，亦會研究對這些接種人士在本地不同場所或機構運作與出是否需要較緊張的管制，強調專家正研究當中風險。

政府料2月開始為市民接種，５類接種場所包括社區疫苗接種中心、公私營醫院及診所。詳情即看：【下一頁】

近年有不少人都會以激光矯視改善近視問題，但激光技術未必人人適合，市民若想選擇的時候又有何需要注意呢？養和醫院眼科專科醫生張叔銘講解激光矯視手術種類及術後眼乾問題：

【疫苗香港】新冠疫苗種類、接種及比較　科興+復星/BioNTech+阿斯利康　巴西稱科興有效率達78%【即日不斷更新】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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