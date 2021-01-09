【最美星二代】沈月神還原《入樽》赤木晴子　露白滑長腿約睇戲：不如一起去看【多圖】

▲ 邱淑貞長女沈月被封「最美星二代」。

有「最美星二代」之稱的邱淑貞長女沈月，一向熱衷拍照在網上分享靚相，Instagram有近17萬粉絲。適逢日本神級動漫《男兒當入樽》宣布拍成電影版，沈月便化身「赤木晴子」，穿上籃球衣，神還原動漫人物！

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▲ 沈月化身動漫人物「赤木晴子」。（Instagram圖片）

沈月扮赤木晴子

沈月一向以斜劉海或無劉海髮型示人，現年20歲的她外表已非常成熟，身材好有長腿，能輕鬆駕馭不同造型，女神得，Cosplay都得！她更是時裝界的寵兒，不時為時尚雜誌拍封面，人氣不比出道明星低。

不過，今次沈月就剪了一頭空氣劉海，穿上輕鬆裝扮的籃球衣，變身人氣動漫中的「赤木晴子」，也拿起籃球擺Pose，有板有眼。她的籃球衣更是連身短裙，露出白滑纖幼長腿，非常吸睛。

她又在IG以日文寫道：「【スラムダンク】🏀本当に映画になる！？🎬 一緒に見ますか」（意思指：真的會有電影？不如一起去看。）

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沈月獲邱淑貞靚基因

沈月的外貌身材基因優秀，全因來自媽媽邱淑貞的優良遺傳。邱淑貞是80、90年代的電影圈女神。

在1999年，邱淑貞成為人妻後誕下3名女兒，其中長女沈月是三女中最為大眾高度討論的一員，因她遺傳了母親的過人美貌，以及出眾氣質。

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▲ 沈月完美遺傳邱淑貞。（Instagram圖片）

沈月近年在社交網站亦發放不少照片，相中的她與其母親有如餅印一樣，重現豆豆女神的風采。

作為星二代的沈月早已踩了半隻腳入娛樂圈，曾經到過國際時裝盛會，又為其父的時裝品牌擔任模特兒。

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