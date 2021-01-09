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【豔照流出】林凱恩遺失手機「艷照」流出　《開心速遞》Bonnie被指私生活不檢點

娛樂 11:16 2021/01/09

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人紅是非多，林凱恩被指私人生活混亂。

TVB上位小花林凱恩（Iris）憑《愛．回家之開心速遞》內的角色Bonnie入屋，並為林凱恩塑造清純乖乖女形象。可是近日在網上流出林凱恩的昔日所謂「豔照」，同時被指私生活混亂。

事因近日在網上流出一名與上位小花林凱恩樣貌相似度達95%女子照片，相中人在一張混亂的床上，穿著低胸裝束，谷爆上圍，好身身材盡現。另一張則疑是林凱恩穿上女僕裝束，以誘人的眼神望向鏡頭。

不過其實所謂「豔照」都只是較為性感而已，而且未有明顯證據顯示林凱恩私人生活有問題。人紅是非多，林凱恩似是被惡意攻擊。

【開心速遞】孝順女「Bonnie」為媽媽安排生日飯　林凱恩劇接劇：陪伴她的時間變得越少

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不小心遺失手機

有傳媒就此向林凱恩本人查證，她直認自己是相中人，並對照片流出感到愕然。

她解釋，照片是從很久之前遺失的手機中流出，照片拍攝於一個派對之上，是跟一班女性好友貪玩地拍下。

【她她她的少女時代】突破《開心速遞》Bonnie形象　林凱恩演技連環爆發【有片】

林凱恩好身材盡現。（網上圖片）

林凱恩直指這輯照片已她是的性感底線，又指當時只是貪玩之過，經今次事件後會汲取教訓，並考慮對相關人士保留法律追究權利。

對於被網友指其私生活混亂，她笑指因為忙於拍劇，家中缺乏整理確實混亂。

【開心速遞】池子孝與Bonnie拍拖兩年後分手　阮政峰與林凱恩同場表現尷尬

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參選2015年香港小姐入行的林凱恩，當年獲得「友誼小姐」獎項。入行後主要擔任演員。

前年憑《她她她的少女時代》中的張晴一角，獲提名飛躍進步女演員。今次憑《降魔的2.0》的角色再度入圍同一獎項。

同場加映：蔡思貝專訪

更多娛樂新聞，即睇：http://bit.ly/2MQqza1

撰文 : TOPick柴犬出動

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