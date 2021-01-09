【強制檢測】政府今起於啓晴邨欣晴樓及大圍美田社區會堂增設流動採樣站　一文看清全港9個流動採樣站【附名單】

▲ 政府已安排檢測服務提供者於各區18個地點設立流動採樣站。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，政府已將全港多幢大廈納入強制檢測公告範圍，要求居民、工作人員及曾到訪人士接受檢測。為便利強制檢測公告中所涵蓋的人士接受檢測政府已安排檢測服務提供者於各區多個地點設立流動採樣站，為他們提供免費而便捷的檢測服務。

兩個新增的流動採樣站分別位於九龍城啓晴邨欣晴樓及大圍美田社區會堂。政府早前亦已延長位於大埔鄉事會街、荃灣沙咀道、黃大仙廣場、東涌北公園及黃竹坑遊樂場的流動採樣站的服務日期至一月十五日。

政府設立流動採樣站時，已考慮到個別納入強制檢測公告的大廈的檢測服務需要，以及大廈附近範圍現有檢測服務。政府會在檢視流動採樣站的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要增加流動採樣站，調整或延長流動採樣站的運作時間。



除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。另外，鑑於近日在佐敦新填地街26號出現多宗2019冠狀病毒病確診個案，由今日開始，設於梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心亦會為新填地街20至26號（雙數）的居民提供免費檢測服務，暫定至１月１１日。

社區檢測中心提供預約及即場登記服務。市民只需在24小時預約系統提供簡單的個人資料，揀選檢測地點和時段，中心會優先向已預約市民提供服務。

檢測結果呈陰性的市民會收到電話短訊通知。須接受強制檢測的人士，須妥善保存相關紀錄。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

流動採樣站名單：

黃竹坑遊樂場（2 號足球場）（即日至 1 月 15 日，上午 10 時至晚上 8 時）

啓晴邨欣晴樓旁羽毛球場（1 月 9 日，下午 2 時至晚上 8 時；1 月 10 日至 11 日，上午 10 時至晚上 8 時）

黃大仙廣場（即日至1 月 15 日，上午 10 時至晚上 8 時）

彩雲(二)邨豐澤樓對出空地（1 月 7 至 9 日，上午 10 時至晚上 8 時）

沙咀道遊樂場（即日至 1 月 15 日，上午 10 時至晚上 8 時）

東涌北公園七人硬地足球場（即日至 1 月 15 日，上午 10 時至晚上 8 時）

鄉事會街 2 號大埔社區中心籃 球場（即日至 1 月 15 日，上午 10 時至晚上 8 時）

馬鞍山西沙路 638 號頌安邨足 球場（1 月 7 至 9 日，上午 10 時至晚上 8 時）

大圍美滿里 9 號美田社區會堂（1 月 9 至 11 日，上午 10 時至晚上 8 時）

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記者：曾卓鋒