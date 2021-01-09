【大頭BB】內地嬰兒面霜激素超標　5個月B女臉腫多毛發育遲緩

▲ 內地一名5個月大女嬰使用激素超標的面霜，出現健康問題，變成「大頭娃娃」。

近日內地有名5個月大女嬰使出現健康問題，變成「大頭娃娃」，出現臉部腫脹肥胖、多毛及發展遲緩等情況，其後發現使用的面霜含有激素，當局已下令將涉事產品下架回收，並展開深入調查。

▲ 5個月大女嬰面部肥大。（影片截圖）

內地一款嬰兒用抑菌霜懷激素超標

綜合內地傳媒報道，福建漳州市衞健委通報，一款嬰兒用的抑菌霜懷疑激素超標，有嬰兒使用後面部腫脹，已要求涉事企業停產及回收。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

日前（7日）有微博博客「老爸測評魏文鋒」於發布片段，指漳州有家長反映，於2020年8月開始給女嬰使用「益芙靈多效特護抑菌霜」後，發現女兒於3個月大時體重增長過快，增至10公斤，帶她往醫院檢查，報告顯示女嬰身體健康，由於女嬰是餵食母乳，故亦對母乳進行化驗，結果檢測正常。

▲ 「老爸測評」經常進行產品安全檢測。（影片截圖）

女嬰及後更出現臉部腫脹、多毛及發展遲緩等問題。進一步就醫，醫生發現，女嬰症狀與早前4名曾塗抹激素藥膏的兒童病徵相似，但由於女嬰沒有使用激素藥膏，疑因女嬰所使用的兒童面霜「益芙靈多效特護抑菌霜」有關。

長期使用阻礙發育及多毛臉部肥大

隨後家長聯絡「老爸評測」博主魏文鋒，將「益芙靈多效特護抑菌霜」及同廠家的另一款嬰兒面霜「開心森林」送到專業機構檢測化驗，檢測結果均發現，含有30多（mg／kg)的「氯倍他索丙酸脂」激素。若果長期使用上述產品或會令嬰兒出現停止發育、多毛、臉部肥大、骨質疏鬆、腎結石、性早熟等問題。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

公開事件後，生產商初時堅稱面霜是無添加、無激素，指責家長跟博薦時炒作，會考慮控告家長，更刊登了有關「不含激素」的報告。

涉事產品已下架

家長在影片表示天天給寶寶用的是『毒藥』，肯定不止我們一家寶寶是這樣，還擔心有其他更多嬰兒出現類似情況。

當地醫院有多宗類似個案 ，漳州市衞健委收到報告後，聯合市場監管局介入，下令涉事企業收回有關產品。有關公司已暫停生產，並通知經銷商下架，當局將對有關產品進行檢測。

同場加映：秋冬轉季濕疹爆發 中醫師：戒口不吃「發物」有助減低復發機會

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

責任編輯：王明芳