【財政預算案】陳茂波預計本港去年全年經濟收縮　強調財政儲備需符「應使則使」原則

▲ 陳茂波預計本港去年全年經濟收縮，強調財政儲備需符「應使則使」原則（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，本地經濟持續受壓。財政司司長陳茂波出席一個電台節目時表示，預計本港去年全年經濟收縮。有聽衆在節目上建議預算案全民派兩萬元及退稅寬免等，陳茂波稱需綜合平衡社會各方意見。

陳茂波今日出席一個電台節目，借視像或電話聽取市民對預算案意見。他指出，去年型肺炎疫情打擊全球經濟，香港亦身受疫情影響，令到本來已衰退的經濟雪上加霜。他預計，本港去年全年經濟收縮，將會是連續兩年經濟收縮，亦是有紀錄以來的首次。他亦提到，礙於全球疫情及中美關係等不確定性，圍經濟體的恢復情況受制於外貿及投資環境，因此金融市場亦存在波動。

陳茂波指，去年本地經濟衰退，失業率及就業不足率高企，明白到社會痛感實存。他表示，由於去年推出數輪防疫抗疫措施，財政赤字已達3000億元，同時留意到社會有意見指出政府經常開支高企，未來幾年可能繼續出現赤字，認為應考慮未來的不確定性及留力做其他應做的事。

陳茂波續指，目前政府仍有8000多億元儲備，惟強調「應使則使」原則，應在「一鋪使晒」和「留有餘力」兩者之間取得平衡，認為有時要「睇餸食飯」，因此透過預算案諮詢過程中間找到較為緊貼社會需要的方案。

陳茂波同時提到，今年抗疫成效將會是經濟好轉的關鍵，認為政府過去一年已累積抗疫經驗，同時疫苗出現會發揮作用，故預計上半年仍出現挑戰，但會逐步改善，下半年會恢復增長。

有聽衆在節目上建議預算案可全民派兩萬元，亦建議可能有退稅寬免或提高免稅額。陳茂波回應指，需綜合平衡社會意見。

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責任編輯：曾卓鋒