【精靈口罩】Mask Factory推「Medox｜Pokémon 寶可夢口罩」 全套24盒套裝售價 $3,072
健康 14:07 2021/01/09
寵物小精靈粉絲注意！香港口罩品牌Mask Factory口罩工廠宣布推出「Medox｜Pokémon 寶可夢口罩」系列，全套24盒套裝有齊多個小精靈角色，而且官方授權！
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寶可夢囗罩全套24盒套裝，售$3,072。由官方授權，以精選的寶可夢角色圖案作為口罩的配色，並有精靈球壓花。以下為口罩的規格：
- 產地：香港
- 三層不織物料
- BFE+PFE+VFE>99%
- ASTM Level 3
- 耳帶款式：橡筋耳帶
- 尺寸：175 * 93 mm、145 * 90 mm、125 * 85 mm
- 產品數量：24款/每款30片
- 包裝：獨立包裝
- 保存期限：5年
網購地址【按此】
另外Mask Factory在尖沙咀同旺角亦設有兩間MF Living門市供買家選購口罩，更換上比卡超及其他小精靈主題裝飾：
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尖沙咀店：海防道38號(11:00-21:30)
旺角店：西洋菜南街2T號（兆萬廣場對面）(12:30-21:30)
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責任編輯：羅嘉欣