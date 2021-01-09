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【精靈口罩】Mask Factory推「Pokémon 寶可夢口罩」 全套24盒套裝售價 $3,072

健康 14:07 2021/01/09

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熱門 林凱恩 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

Mask Factory推「Pokémon 寶可夢口罩」

寵物小精靈粉絲注意！香港口罩品牌Mask Factory口罩工廠宣布推出「Pokémon 寶可夢口罩」系列，全套24盒套裝有齊多個小精靈角色，而且官方授權！

    點擊圖片放大
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寶可夢囗罩全套24盒套裝，售$3,072。由官方授權，以精選的寶可夢角色圖案作為口罩的配色，並有精靈球壓花。以下為口罩的規格：

  • 產地：香港
  • 三層不織物料
  • BFE+PFE+VFE>99%
  • ASTM Level 3
  • 耳帶款式：橡筋耳帶
  • 尺寸：175 * 93 mm、145 * 90 mm、125 * 85 mm
  • 產品數量：24款/每款30片
  • 包裝：獨立包裝
  • 保存期限：5年

網購地址【按此】

另外Mask Factory在尖沙咀同旺角亦設有兩間MF Living門市供買家選購口罩，更換上比卡超及其他小精靈主題裝飾：

    點擊圖片放大
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尖沙咀店：海防道38號(11:00-21:30)

旺角店：西洋菜南街2T號（兆萬廣場對面）(12:30-21:30)

 

Pokemon 口罩

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