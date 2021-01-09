  • 12°C
香港時間 : 2021109日 (六) 13:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林凱恩 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【萬千星輝2020】《殺手》龔嘉欣首度提名視后　Katy：感恩大家認同我的努力

娛樂 12:38 2021/01/09

分享：

熱門 林凱恩 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

憑《殺手》角逐視后的龔嘉欣被視為黑馬。

《萬千星輝頒獎典禮2020》將於明天（1月10日）晚上舉行，憑《殺手》首次角逐視后的龔嘉欣（Katy）被視為今屆黑馬。在《萬千星輝頒獎典禮2020》前，她今日（1月9日）於個人社交平台上載當日拍《殺手》前，接受武打動作訓練的影片。

龔嘉欣並寫道：

有時候，偶爾重看這些拍攝《殺手》的片段，實在驚訝那段艱辛日子是怎樣熬過來？那個性感造型，那副俗艷妝容，每天要應付連綿不斷的動作場面。接二連三的受傷，身心俱疲的透支，卻成就了從影以來最傷痕壘壘，刻骨銘心的演出經驗！

但要是現在重頭要我再來一次，我也是無怨無悔樂於奉陪，因為從這次演出，我自豪地證明了我對演戲的熱愛，追求突破的勇氣！

今次能憑《殺手》首度提名最佳女主角，感恩大家認同了我付出的努力，當然更感激監製敢於改造我的慧眼！

演員最幸運的一個機遇！是能遇上懂得發掘你潛能的創作團隊，在拍攝現場惺惺相惜的好對手，還有劇集播出後多了一班欣賞和擁護你的觀眾！今次在《殺手》裡，我全都擁有了！我是Dark Angel！#我要你記得我
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【萬千星輝2020】麥美恩首度提名最佳女配角　樂觀派Mayanne：就算走錯也是成長機會
18:07 2021/01/07
【萬千星輝2020】麥美恩首度提名最佳女配角　樂觀派Mayanne：就算走錯也是成長機會
【萬千星輝2020】細數TVB視后十大之最　蔡少芬惠英紅封后各創紀錄未有人破
12:37 2020/12/30
【萬千星輝2020】細數TVB視后十大之最　蔡少芬惠英紅封后各創紀錄未有人破
【萬千星輝2020】飛躍進步男藝員3大熱門　馬貫東羅天宇入行逾10年鬥小鮮肉丁子朗
16:20 2021/01/08
【萬千星輝2020】飛躍進步男藝員3大熱門　馬貫東羅天宇入行逾10年鬥小鮮肉丁子朗
萬千星輝頒獎典禮 龔嘉欣 電視劇 TVB 殺手

最高瀏覽

【逝去感情】與黃宗澤拍《我的野蠻奶奶》戲假情真　胡杏兒罕談舊事：很大的缺口
14:32 2021/01/08
【逝去感情】與黃宗澤拍《我的野蠻奶奶》戲假情真　胡杏兒罕談舊事：很大的缺口
【恐怖性侵】空姐疑遭12男性侵陳屍浴缸亡　生前雙手高舉僵直如運屍畫面曝光
11:47 2021/01/08
【恐怖性侵】空姐疑遭12男性侵陳屍浴缸亡　生前雙手高舉僵直如運屍畫面曝光
【舊愛結婚了】馮盈盈與緋聞男友鄭衍峰傳分手　舊愛Martin月底與氣質靚女結婚
10:33 2021/01/08
【舊愛結婚了】馮盈盈與緋聞男友鄭衍峰傳分手　舊愛Martin月底與氣質靚女結婚