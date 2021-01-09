【萬千星輝2020】《殺手》龔嘉欣首度提名視后　Katy：感恩大家認同我的努力

《萬千星輝頒獎典禮2020》將於明天（1月10日）晚上舉行，憑《殺手》首次角逐視后的龔嘉欣（Katy）被視為今屆黑馬。在《萬千星輝頒獎典禮2020》前，她今日（1月9日）於個人社交平台上載當日拍《殺手》前，接受武打動作訓練的影片。

龔嘉欣並寫道：

有時候，偶爾重看這些拍攝《殺手》的片段，實在驚訝那段艱辛日子是怎樣熬過來？那個性感造型，那副俗艷妝容，每天要應付連綿不斷的動作場面。接二連三的受傷，身心俱疲的透支，卻成就了從影以來最傷痕壘壘，刻骨銘心的演出經驗！

但要是現在重頭要我再來一次，我也是無怨無悔樂於奉陪，因為從這次演出，我自豪地證明了我對演戲的熱愛，追求突破的勇氣！

今次能憑《殺手》首度提名最佳女主角，感恩大家認同了我付出的努力，當然更感激監製敢於改造我的慧眼！

演員最幸運的一個機遇！是能遇上懂得發掘你潛能的創作團隊，在拍攝現場惺惺相惜的好對手，還有劇集播出後多了一班欣賞和擁護你的觀眾！今次在《殺手》裡，我全都擁有了！我是Dark Angel！#我要你記得我

