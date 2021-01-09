【新冠肺炎】陳肇始預計農曆新年前後開展疫苗接種計劃　相關籌備工作將在本月完成

▲ 陳肇始預計農曆新年前後開展疫苗接種計劃，相關籌備工作將在本月完成（資料圖片））

本港新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局局長陳肇始表示，預計農曆新年前後開展疫苗接種計劃，亦指會在全港18區設立新型肺炎疫苗接種中心，相關籌備工作要在本月完成。

陳肇始今日在一個電台節目上表示，預計最快前後可開展疫苗接種計劃，政府屆時將會在港18區設立新型肺炎疫苗接種中心。她表示，相關籌備工作將在本月完成。

陳肇始強調，疫苗資訊是公開及透明，市民會知道自己接種那一款疫苗。她續指，市民接種疫苗時不排除可能出現未能預見的副作用，因此若出現未能預見的情況時，負責接種疫苗的醫護人員可以免責；若事件涉及生產疫苗的藥廠，市民屆時可向藥廠索償，政府將設保障基金協助有需要市民提出訴訟，而相關細節正在研究，並稱會盡快將議案提交立法會審議。

被問到科興疫苗亦未有第三期數據，陳肇始表示政府會檢視臨床數據是否完整，冀首批100萬劑疫苗能如期到港。她亦希望，BioNTech與上海復星合作的疫苗能如期到港。



近年有不少人都會以激光矯視改善近視問題，但激光技術未必人人適合，市民若想選擇的時候又有何需要注意呢？養和醫院眼科專科醫生張叔銘講解激光矯視手術種類及術後眼乾問題：

【疫苗香港】新冠疫苗種類、接種及比較 科興+復星/BioNTech+阿斯利康 巴西稱科興有效率達78%【即日不斷更新】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒