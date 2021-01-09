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【萬千星輝2020】《踩過界II》王浩信再稱視帝呼聲高　由內地趕回港：準備出席頒獎典禮

娛樂 12:49 2021/01/09

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王浩信憑《踩過界II》爭視帝。

《萬千星輝頒獎典禮2020》將於明天（1月10日）晚上舉行，憑《踩過界II》爭視帝的王浩信為今屆大熱，有望再次封帝。之前一直在內地拍戲的王浩信，即趕回香港參加《萬千星輝頒獎典禮2020》，是否意味他有望得獎？

王浩信寫道：「終於完成這兩個多月的工作旅程，馬上就可以回港拉票和準備出席頒獎典禮，希望拉票不會拉得太遲，希望你可以投下我一票，10號見！」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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