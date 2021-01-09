【萬千星輝2020】《踩過界II》王浩信再稱視帝呼聲高 由內地趕回港：準備出席頒獎典禮 娛樂 12:49 2021/01/09 分享： 熱門 林凱恩 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠 ▲ 王浩信憑《踩過界II》爭視帝。 《萬千星輝頒獎典禮2020》將於明天（1月10日）晚上舉行，憑《踩過界II》爭視帝的王浩信為今屆大熱，有望再次封帝。之前一直在內地拍戲的王浩信，即趕回香港參加《萬千星輝頒獎典禮2020》，是否意味他有望得獎？ 王浩信寫道：「終於完成這兩個多月的工作旅程，馬上就可以回港拉票和準備出席頒獎典禮，希望拉票不會拉得太遲，希望你可以投下我一票，10號見！」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【萬千星輝2020】林峯提名16次成陪跑之最 古仔29歲奪最佳男主角成最年輕視帝 13:48 2020/12/31 【萬千星輝2020】林峯提名16次成陪跑之最 古仔29歲奪最佳男主角成最年輕視帝 【萬千星輝2020】林峯+王浩信+馬國明成視帝大熱 靚湯出招增加馬明封帝機會 16:40 2021/01/04 【萬千星輝2020】林峯+王浩信+馬國明成視帝大熱 靚湯出招增加馬明封帝機會 【萬千星輝2020】徐榮入行廿年曾心灰想轉行 男配大熱獲仔女拉票：唔該投喪鐘 12:45 2020/12/21 【萬千星輝2020】徐榮入行廿年曾心灰想轉行 男配大熱獲仔女拉票：唔該投喪鐘 王浩信 萬千星輝頒獎典禮 踩過界 TVB 電視劇