【聘請外傭注意】勞福局引述印尼政府指香港僱主無須支付印傭良民證　住宿費為赴港前留宿費用

▲ 勞福局引述印尼政府指香港僱主無須支付印傭良民證。（經濟日報資料圖片）

政府知道好多需要聘請外傭嘅僱主好關心印尼政府下星期五（1月15日）實施的「免除輸出勞工就業服務費用」新規例，對佢地有咩影響。勞工處最近與印尼駐港總領事館及印尼相關政府部門舉行咗視像會議，了解實施詳情。



勞工及福利局在社交媒體表示，印尼政府在下周五（15日）實行「免除輸出勞工就業服務費用」新規例，勞工處最近與印尼駐港總領事館及印尼相關政府部門舉行咗視像會議，了解實施詳情。勞福局指印尼政府表示明白香港僱主關注新規例會否導致聘用印傭費用大幅上升，並重申印尼地方政府將承擔輸出當地勞工(包括印傭)的培訓費用，而香港僱主無須支付與審批香港工作簽證申請無關的費用，例如印傭申請「良民證」的費用。

局方又指，有僱主關注須支付印傭在印尼的住宿費用，即是指印傭離開印尼赴港前需於當地宿舍留宿1至2天的費用，每晚大約港幣200至300元。印尼政府強調新規例下的收費項目將公開透明，並會監察新規定的整體推行情況。違反新規定的印尼職業介紹所將會受到處分。

局方續說，印尼總領事館已與僱主團體及職業介紹所組織會面，勞工處亦會分享獲得的資訊，並會繼續與總領事館保持緊密聯絡。



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責任編輯：楊玉珠