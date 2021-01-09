【人間有愛】肥媽定期夥餐室做善事　寒冬下捐口罩飯盒向長者送暖

▲ 肥媽與餐室合作做善事，向長者派口罩及飯盒。

近日寒流襲港，多區氣溫低至10度以下。不過天冷人心暖，有餐應在社交平台表示，收到藝人肥媽捐出500個飯盒及2500個口罩予長者渡寒冬，非常有善心。

▲ 肥媽透過餐室再派飯盒及口罩。（Facebook圖片）

肥媽做善事

「千樂燒味餐室」昨日在Facebook出Post表示：「今天很冷，心卻很暖，多謝肥媽再捐出500個關愛飯盒及2500個口罩送給長者。」網民亦留言表示多謝肥媽。

其實肥媽已不是第一次向餐室捐贈飯盒及口罩，而是定期與餐室合作做善事。去年11月，肥媽雖然面對喪夫之痛，但她仍不忘做善事，共代先夫施曉洋捐贈1000個飯盒，及5000個口罩予長者。

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▲ 肥媽早前代先夫捐口罩。（Facebook圖片）

而自疫情發生以來，肥媽也很關心社會大眾，去年3月就跟好拍檔陸浩明於大埔向街坊派口罩，當時她於社交平台指：「以行動去幫助更多有需要的人。」

之後，肥媽也多次與餐室合作派飯盒及口罩，而燒味也十分窩心，為免長者輪候排隊，便安排他們進入店內，免費帶飯盒回家享用，也會派飯券方便長者。

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燒味餐室人間有愛

「千樂燒味餐室」由三姊弟一起經營，老闆娘霏霏充滿善心，在新冠肺炎肆虐下，她早已與好友籌集口罩派發給有需要人士。

至於派飯的原因，霏霏曾接受TOPick訪問表示開業時有朋友問她是否有興趣義贈飯盒，跟弟弟及員工商量過後就決定一試。

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▲ 肥媽熱心助人。（Facebook圖片）

由去年5月尾起，燒味店逢星期六免費派100個飯盒予65歲以上的長者，並會清楚列出捐贈者的名字。霏霏指聽到長者多謝他們，甚至讚燒味飯美味會很窩心，再者看到很多善心人的舉動也很感動。

她當時表示：「其實香港人仍有愛，很多善心人知道我們派飯，也說要捐錢贊助，令我們的派飯行動得以繼續下去。」

同場加映：鄭子誠專訪