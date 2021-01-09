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【姜B上契】富貴KOL雪姨與姜濤撐檯腳　收人氣偶像姜B為契細佬？

娛樂 14:03 2021/01/09

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富貴KOL雪姨與姜濤撐檯腳，收人氣偶像姜B為契細佬？

近期人氣最高的，要數偶像姜濤莫屬，大家都想靠近他沾點人氣。有「富貴KOL」之稱的Youtuber雪姨（Sharon Yung）昨日相約姜濤「撐檯腳」，更疑似成功把對方收歸為「契細佬」，令大批「姜糖」羨慕不已。

於ViuTV選秀節目《全民造星》奪得冠軍後順利入行的姜濤，兩年來人氣高企。於剛結束的《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》更橫掃「我最喜愛的男歌手」和「我最喜愛的歌曲」獎項，破紀錄成最年輕得獎歌手，更成洗板討論話題，令姜濤的人氣一度推至頂峰。

【叱咤樂壇頒獎禮】21歲奪我最喜愛男歌手獎　姜濤坦言仍有不足：會用作品去保護粉絲

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有「富貴KOL」之稱的雪姨，昨日下午在其instagram限時動態中，透露正在與姜濤在金鐘一家曾獲米芝蓮一星的中菜餐廳用膳，接著更貼出與姜濤舉V的合照，下方標記了姜濤並寫道：「我的好細佬，作為姐姐我覺得應該要有上契禮物。」未知二人是否已經真正上契成為「契姊弟」。

【孝順仔】姜濤父親中風入院　姜B代爸爸報平安：身體已經逐漸恢復

姜濤與雪姨撐檯腳。（instagram圖片）

雪姨本為一位YouTuber，獲超過23萬人訂閱其頻道，據知旗下更有一家經理人公司，旗下藝人以YouTuber為主。去年更與港姐兼其閨密陳凱琳合作推出卸妝棉品牌。

【叱咤樂壇頒獎禮】從5件事認識最年青「我最喜愛的男歌手」　姜濤去年吸金力勝Eason

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雪姨又有「富貴KOL」之稱，去年底以「一炮過」形式，買下價值950萬的寶馬山單位，該單位更是才女林燕妮的故居。早前又非常大方的向每位員工送上最新出的智能電話，非常闊綽。

更多娛樂新聞，即睇：http://bit.ly/2MQqza1

撰文 : TOPick柴犬出動

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