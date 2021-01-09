【沙中線工程】港鐵東鐵線旺角東站至紅磡站列車服務明天暫停　一文看清票務安排

▲ 因配合東鐵線過海段的新軌道接駁關鍵工程，港鐵東鐵線旺角東站至紅磡站的列車服務將按計劃於明天（10日）暫停。（經濟日報資料圖片）

因配合東鐵綫過海段的新軌道接駁關鍵工程，港鐵東鐵綫旺角東站至紅磡站的列車服務將按計劃於明天（10日）暫停。港鐵召開記者會，由車務營運總管黃琨暐簡介東鐵綫相關車務運作及票務上的特別安排。

港鐵表示，就因東鐵線旺角東站及紅磡站列車明（10日）暫停，故推出特別票務安排，以保障乘客利益及行程順暢。

港鐵指，乘客如由西鐵線車站往紅磡站，乘客不用付車費；西鐵線乘客由紅磡乘坐接駁巴士到九龍塘站，下車後再轉乘東鐵線，其行程全程免費。

不過，如巿民搭東鐵線由北往南至紅磡站，要在九龍塘站下車，車費維持現時正常收費，其後可轉乘駁巴士往紅磡站，再繼續往其他西鐵線車站行程將不收費。

港鐵指，乘客明天會因旺角東站至紅磡站之間的列車暫停服務，造成車程或要更長時間，加上轉乘接駁巴士亦要上上落落，或導致有整個車程要多45分鐘至1小時，故作出上述票務安排。而單程票及都會票等亦有同樣安排，但使用該兩類車票乘客要在九龍塘站設有指定閘機出入。

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責任編輯：楊玉珠