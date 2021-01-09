【新冠肺炎】今日新增59宗確診個案　53宗本地感染20宗涉不明源頭

本港新冠肺炎疫情持續，今日（9日）新增59宗確診個案，其中6宗屬輸入個案、53宗本地感染，包括20宗涉及不明源頭感染，33宗與早前個案相關，另有20多宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君以及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生出席記者會交代疫情。

張竹君提到，6宗輸入個案包括3人在1月5至7日從巴基斯坦抵港；1人從俄羅斯到港；另有1人從菲律賓及1人從印尼經新加坡到港。

本地個案中，其中中九龍幹線中段隧道工程出現群組感染，1名工人昨確診，另6名工人今日初步確診。而食環署亦有職員近日先後確診，其中2人為位於油尖旺區的辦事處工作，及涉1人的家人。

對於確診個案再度回升至近60宗，張竹君表示，難用一、兩天的數字預計疫情，認為可能與長假期後的有關，反映社區可能存在隱形傳播鏈。而今日錄得20多宗初步確診個案。

中九龍幹線中段隧道工程工地爆疫，再有6工人初步確診累計7人中招染疫。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒