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【新冠肺炎】有5樣本未有送到化驗室　醫管局就情況致歉

社會 16:44 2021/01/09

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本港新冠肺炎疫情持續，今日（９日）新增５９宗確診個案，其中6宗屬輸入個案、53宗本地感染，包括20宗涉及不明源頭感染，33宗與早前個案相關。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君以及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生出席記者會交代疫情。

庾慧玲提到，橫頭磡賽馬會普通科門診所在1月7日收到樣本個案，連同佛教醫院收到的樣本並送到伊利沙伯醫院，惟收回收集箱時發現仍有橫頭磡賽馬會普通科門診所收到的5個樣本，相信員工僅將佛教醫院的樣本呈上，但未有將橫頭磡賽馬會普通科門診所收到的5個樣本呈上。她指，相關樣本已不適用，故已通知受影響人士及通知他們再進行化驗，今日檢驗結果全部呈陰性。

庾慧玲表示，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得50宗呈報個案，而今日再多65名確診病人出院，至今共有8,373名病人及1名疑似病人康復出院。

另外，現時有592人在23間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中39人情況危殆、44人嚴重、509人穩定；現時正使用1,253張負壓病床及688間負壓病房，使用率分別為56.3%及68%。

《TOPick診症室》每集由專家拆解不同疾病，即看最新一集：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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