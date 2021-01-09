【沙中線工程】港鐵東鐵線旺角東站至紅磡站列車服務明天暫停　港鐵呼籲乘客使用其他鐵路替代路線

▲ 港鐵公司車務營運總監黃琨暐（ 陳永康攝）

因配合東鐵綫過海段的新軌道接駁關鍵工程，港鐵東鐵綫旺角東站至紅磡站的列車服務將按計劃於明天（10日）暫停。港鐵召開記者會，由車務營運總管黃琨暐簡介東鐵綫相關車務運作及票務上的特別安排。

黃琨暐表示，為配合東鐵綫過海段的新軌道接駁關鍵工程，有10個星期日將會暫停港鐵東鐵綫旺角東站至紅磡站的列車服務，而明天將會是首個星期日，並強調每個安排已準備就緒。他指，港鐵已安排免費接駁巴士，路線由紅磡至九龍塘，整個行程時間約45分鐘至1小時，接駁巴士目前安排按情況及需求作調整，如繁忙時間可就4至5分鐘有一班。他續指，基於接駁巴士運載力有限，加上行車時間很長，亦受路面情況影響，因此建議乘客選擇其他鐵路替代路線，以便控制交通時間。

黃琨暐呼籲，乘客可及早安排路線，並利用其他鐵路替代路線。他表示，港鐵會安排更多人手在不同車站及上落客點確保運作，同時適時調整服務應付需求。他感謝乘客的體諒及包容。

被問到為何接駁巴士不包括旺角東站，黃琨暐解釋指接駁巴士需要較大的上落客及泊車位置，而旺角東站比較不理想，難容許接駁巴士停泊，因此決定路線為往來紅磡及九龍塘。

黃琨暐提到，工程會在不同步驟有檢查點，如出現問題或不能預計的情況並影響到周一的服務，屆時將預早通知乘客，惟強調工程團體已做好準備工作，相信周一能維持正常服務。

黃琨暐重申，選擇在周日進行工程是因為要避免平日上學及上班人士，故已選擇最少影響人數的日子進行工程，但目前因應疫情關係，故難以估計受影響人數，但強調有足夠的準備令行車運作暢順。他同時強調，今次的票務安排能保障乘客利益。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒