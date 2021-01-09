【醒目老婆】嚴寒下老公轟炸式鼻鼾聲消失險死　人妻停止煲劇查看急送院救夫

▲ 有名男士在天冷下半夜睡著昏迷險死，正在追劇妻子聽不到老公鼻鼾聲，緊急送院保命。

本港天氣顯著寒冷，天文台今日（9日）多區錄得大約氣溫7度。有台灣護士分享一宗個案，提醒大家注意保暖。有名男士在天冷下半夜睡著昏迷，幸得正在追劇的醒目人妻發現，化身神隊友，緊急送院，保住老公一命。

煲劇妻發現老公沒有鼻鼾

台灣急症室護士林婷於星期四（7日）在facebook專頁「林婷一下吧icu護理師」發帖，表示近日天氣冷得讓人發抖，醫院患者也多到令醫護人員感頭痕。她分享了前幾天接了一名男患者，妻子表示他平時健康無異狀，已戒煙30年，只是間中飲少量酒，曾服用高血壓藥但後來嫌麻煩停用。

有一晚丈夫先去睡覺，妻子就煲劇不睡，在追劇的中途，妻子發現老公跟平時不同。

太太在追劇突然發現老公打呼聲怎麼變這麼溫馴⋯⋯接下來就不打呼了，平常打呼聲好比法拉利的引擎聲呢？搖了兩下老公，死鬼，死鬼⋯⋯沒反應⋯⋯

丈夫出現急性心肌梗塞

妻子當機立斷，立即叫救護車將丈夫送醫院，醫生發現他出現急性心肌梗塞，兩條心臟血管全塞，需緊急插管，護士分秒必爭幫手做檢查抽血輸血打藥。該男士做了手術，需住院兩周待慢慢恢復，現時平安地轉去普通病房了。

該男士很感恩太太，感恩太太當時還在追劇。如果一起睡著，林婷護士猜想太太明早醒來已為時已晚。林護士提醒大家，這幾天天氣冷，有慢性病患的人定期量血壓，不舒服就來醫院。

冬天到了，很多隱形殺手會出現，有高血壓、有心臟病史記住一定要規律吃藥，不要再讓我聽到，我覺得沒事啊，所以先不吃藥，身旁的人多一份警覺⋯⋯奉勸奉勸太太們晚上一定要追劇，聽到法拉利的引擎聲後再安心的入睡吧。

人妻網民紛紛留言

很多網民看過帖文，感謝護士的提醒，部分網民留言如圖，有太太們似乎錯重點：

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責任編輯：王明芳