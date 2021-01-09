【寒冷天氣】寒冷天氣警告現正生效　5人暈倒瘁死

▲ 今早7時，警方接報黃埔花園必嘉街120號翠楊苑一個單位內，一名80歲老翁於單位內暈倒。該名老翁在床上奄奄一息，救援人員到場證實死亡。（資料圖片）

寒冷天氣警告現正生效，天文台今早錄得最低8度。警方今早獲多個有人暈倒的報案，包括2男3女在單位內暈倒，當中過半為長者。救護員到場治療，最終證實5人死亡。衞生防護中心指，市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，保障健康，並提醒市民寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。

今早7時，警方接報黃埔花園必嘉街120號翠楊苑一個單位內，一名80歲老翁於單位內暈倒。該名老翁在床上奄奄一息，救援人員到場證實死亡。

今早8時2分，警方接報一名80歲婦人在黃大仙東頭(二)邨安東樓的單位內暈倒，救援人員到場證實她當場死亡。

今早9時8分，警方接報一名54歲的女子於其柴灣邨灣映樓單位內暈倒，救援人員到場證實她當場死亡。據悉該名女子有患病紀錄。

今早9時11分，警方接報大窩口石圍角邨石桃樓一個單位內，一名老翁沒有呼吸脈搏，救護員到場證實男事主死亡。

今早9時22分，警方接報西灣河興東邨興祖樓，報案人的母親於單位內暈倒，救援人員到場證實她當場不治。

衞生防護中心發言人提醒市民，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。發言人建議採取預防措施，包括進食足夠的食物，攝取充足的熱量；經常做適量運動，以增加血液循環及產生熱能；如感到不適，應盡早求醫。

天文台表示，截至下午2時20分，本港天氣寒冷及非常乾燥。大致多雲，下午部分時間有陽光。吹和緩至清勁北至東北風。

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記者：曾卓鋒