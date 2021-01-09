粉嶺石廠謀殺案警方拘捕13人    疑涉土地糾紛

▲ 警方指行動中搜出5把牛肉刀及一些衣物，疑與案件有關。（警方FB圖片）

粉嶺和合石一間承造先人墓碑的石廠，在上月22日發生斬人案，57歲姓彭男負責人被揮刀斬死。警方今（9日）表示，調查後拘捕涉案13人，包括12男1女，年齡由15至61歲，涉嫌謀殺、販運危險藥物及藏有攻擊性武器等罪名。警方指，兇徒為預謀及精密部署，犯案動機疑與死者生前有土地糾紛有關，但仍會調查是否涉及其他糾紛。當中11涉謀殺，不排除會拘捕更多人。

警方新界北總區重案組第一隊總督察關駿軒指，在上月22日，案發近中午12時，男死者當時一人在石廠工作，4名兇徒坐私家車到達案發現場，落車持刀直接向死者施襲，得手後迅速離開，其後有人報警，但該男負責人送院後在當日中午12點23分不治。

關駿軒續說，警方其後即追查兇徒路線及情報收集及進行分析，鎖定一批涉案人士的身份，在昨日作出拘捕行動，並特擊搜查新界及九龍多個地點，拘捕上述13人，部分人有三合會背景及認識死者。警方指在牛頭角一住宅單位，搜出86克懷疑霹靂可卡因、毒品包裝工具、5把牛肉刀及衣物，懷疑這些武器同衣物與粉嶺謀殺案有關，及為毒品儲存及分銷中心，不排除有兇徒在上址停留。而對於個別人士涉案的細節，警方指進入司法程序，故不方便透露。



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責任編輯：楊玉珠