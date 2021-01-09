【網紅中招】「蛇精男」感染新冠肺炎 邊哭邊打字哭訴陷毀容地獄

▲ 「蛇精男」感染新冠肺炎

中國網紅「蛇精男」劉梓晨以V煞臉、不自然的高鼻大眼而聞名網絡。他以往經常在微博上載自拍照，亦會在社交網絡上與網民吵架，早前他消失近3個月後自爆毀容，並透露身處美國，及後又沉寂良久沒更新微博，近日他再度更新，透露自己染上新冠肺炎，邊哭邊打字。

「蛇精男」劉梓晨相隔1個月更新微博，表示自己「没消失，我感染新冠了。」他又上載一張檢測新冠肺炎的報告，從照片可見檢測結果呈陽性。「蛇精男」又稱自己邊哭邊打字：

我真的好難過，不知道做錯了什麼要這樣對無辜的我，太難過了，好無助……

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

過往「蛇精男」非常活躍更新微博，更不時與網民吵架，但他早前一度消失近3個月，及後他「上水」自爆人在美國，又指自己全臉毀容，每天在抑鬱中度過，無力更新。他提到，這次是他有史以來最長時間沒有更新微博，直言在消失的幾個月裡「正在經歷從所未有的地獄般的生活」：

美國疫情確認500多萬病歷，和每天增加5.6萬確診還有暴亂的情況下，我還遭受全臉毀容的下場，使我真的無力去更新任何日常，包括文字。

蛇精男亦上載了幾張自拍照，原來他所說的「全臉毀容」是全臉皮膚潰爛。可見他的臉頰、額頭、下巴都充滿著紅色的疤痕。他表示自己近日深陷低潮：

在每天的我都在抑鬱中度過，全臉變成這樣，跟要了我的命沒什麼區別，我不知道該如何去面對我的臉，和怎麼面對以後的生活了，只有哭泣、難過、悲傷。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣