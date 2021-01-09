  • 12°C
香港時間 : 2021109日 (六) 16:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林凱恩 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【林凱恩豔照流出】意外流出低胸性感照　林凱恩回應事件：我成日闖禍

娛樂 16:21 2021/01/09

分享：

熱門 林凱恩 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

林凱恩回應事件。

憑演《愛．回家之開心速遞》Bonnie一角成功入屋的藝人林凱恩，一向形象健康，也是TVB力捧的上位小花之一。不過，近日網上就流傳兩張林凱恩「豔照」，又被指私生活混亂，令其形象受影響。

這兩張上位小花林凱恩的「豔照」，一張是她在混亂的床上，穿著低胸裝束，谷爆上圍，盡現好身材。 另一張則是林凱恩穿上女僕裝束，以誘人的眼神望向鏡頭。

【豔照流出】林凱恩遺失手機「艷照」流出　《開心速遞》Bonnie被指私生活不檢點

林凱恩在社交網站發文「認錯」。（instagram圖片）

林凱恩道歉

林凱恩接受傳媒查詢時直認是相中人，並猜測是因電話意外遺失而被流出照片。她解釋照片是在一個派對下，與女性朋友因貪玩而拍下。她又指經今次事件後會汲取教訓，並考慮對相關人士保留法律追究權利。

她在今午於個人社交平台上載一張《愛．回家之開心速遞》劇照，並回應事件，她向大眾道歉：「現實中嘅我成日闖禍，以後會好好睇住自己嘅財物，無咩事我都係返屋企食左本道德經。 #要大家擔心好對唔住」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【人望高處】江嘉敏與馮盈盈反目另結新姊妹　疑靠林凱恩搭路結識「楷女郎」郭嘉文

好友與網民全力支持

林凱恩發文後，她的好友江嘉敏及鄺潔楹亦留言安慰：「錫返啦」。

另外，亦有很多網民留言表示支持：「無事無事，再提高警覺啲，多啲注意返。」、「好少事啫 無人會在意 做自己就夠」，更有人搞笑指：「Take care，有乜事搵安仔幫手食」

  • 點擊放大逐格睇。
  • （instagram圖片）
  • （instagram圖片）
  • （instagram圖片）
  • （instagram圖片）

【開心速遞】《愛回家》Bonnie容儀齊穿小背心解暑　 陳榮峻讚林凱恩吳香倫如兩姊妹【有片】

受TVB力捧

林凱恩經參選2015年香港小姐入行，獲得「友誼小姐」獎項。入行後主要演劇集，在《愛．回家之開心速遞》中演Bonnie一角，劇中與「安仔」周嘉洛飾演情侶為觀眾熟悉，亦憑此劇成功入屋。

2019年，她憑《她她她的少女時代》演張晴獲提名《萬千星輝頒獎典禮》的「飛躍進步女演員」，雖然敗給張曦雯但大眾對其演出滿意。今年，林凱恩再憑《降魔的2.0》入圍同一獎項，在劇中她的演技亦受肯定。

網上流傳林凱恩昔日性感照。（網上圖片）

同場加映：張明偉訪問

更多娛樂新聞，即睇：http://bit.ly/2MQqza1

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【開心速遞】葉蒨文與王菲合演《愛回家》　齊與天后撞名網民問林子祥謝霆鋒會否到場
13:47 2020/12/07
【開心速遞】葉蒨文與王菲合演《愛回家》　齊與天后撞名網民問林子祥謝霆鋒會否到場
【開心速遞】單立文紀念《賭俠》上映30周年　《愛回家》熊樹仁曾侯賽因上身：想偷我雞？【有片】
18:19 2020/12/14
【開心速遞】單立文紀念《賭俠》上映30周年　《愛回家》熊樹仁曾侯賽因上身：想偷我雞？【有片】
【開心速遞】大小姐古代女皇造型霸氣十足　林淑敏於《愛回家》化身武則天【有片】
11:30 2020/12/16
【開心速遞】大小姐古代女皇造型霸氣十足　林淑敏於《愛回家》化身武則天【有片】
【開心速遞】未演《愛回家》「佐治」前工作量少　張明偉曾為偏瘦身型感自卑【有片】
13:12 2021/01/06
【開心速遞】未演《愛回家》「佐治」前工作量少　張明偉曾為偏瘦身型感自卑【有片】
【萬千星輝2020】飛躍進步男藝員3大熱門　馬貫東羅天宇入行逾10年鬥小鮮肉丁子朗
16:20 2021/01/08
【萬千星輝2020】飛躍進步男藝員3大熱門　馬貫東羅天宇入行逾10年鬥小鮮肉丁子朗
林凱恩 娛樂人物職業 演員 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 香港小姐 電視劇 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

【逝去感情】與黃宗澤拍《我的野蠻奶奶》戲假情真　胡杏兒罕談舊事：很大的缺口
14:32 2021/01/08
【逝去感情】與黃宗澤拍《我的野蠻奶奶》戲假情真　胡杏兒罕談舊事：很大的缺口
【恐怖性侵】空姐疑遭12男性侵陳屍浴缸亡　生前雙手高舉僵直如運屍畫面曝光
11:47 2021/01/08
【恐怖性侵】空姐疑遭12男性侵陳屍浴缸亡　生前雙手高舉僵直如運屍畫面曝光
【夫婦情深】暖男丈夫親自為患癌太太用手指排便 莫樹錦感動：愛得有多深
11:17 2021/01/08
【夫婦情深】暖男丈夫親自為患癌太太用手指排便 莫樹錦感動：愛得有多深