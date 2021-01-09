【林凱恩豔照流出】意外流出低胸性感照　林凱恩回應事件：我成日闖禍

▲ 林凱恩回應事件。

憑演《愛．回家之開心速遞》Bonnie一角成功入屋的藝人林凱恩，一向形象健康，也是TVB力捧的上位小花之一。不過，近日網上就流傳兩張林凱恩「豔照」，又被指私生活混亂，令其形象受影響。

這兩張上位小花林凱恩的「豔照」，一張是她在混亂的床上，穿著低胸裝束，谷爆上圍，盡現好身材。 另一張則是林凱恩穿上女僕裝束，以誘人的眼神望向鏡頭。

【豔照流出】林凱恩遺失手機「艷照」流出 《開心速遞》Bonnie被指私生活不檢點

▲ 林凱恩在社交網站發文「認錯」。（instagram圖片）

林凱恩道歉

林凱恩接受傳媒查詢時直認是相中人，並猜測是因電話意外遺失而被流出照片。她解釋照片是在一個派對下，與女性朋友因貪玩而拍下。她又指經今次事件後會汲取教訓，並考慮對相關人士保留法律追究權利。

她在今午於個人社交平台上載一張《愛．回家之開心速遞》劇照，並回應事件，她向大眾道歉：「現實中嘅我成日闖禍，以後會好好睇住自己嘅財物，無咩事我都係返屋企食左本道德經。 #要大家擔心好對唔住」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【人望高處】江嘉敏與馮盈盈反目另結新姊妹 疑靠林凱恩搭路結識「楷女郎」郭嘉文

好友與網民全力支持

林凱恩發文後，她的好友江嘉敏及鄺潔楹亦留言安慰：「錫返啦」。

另外，亦有很多網民留言表示支持：「無事無事，再提高警覺啲，多啲注意返。」、「好少事啫 無人會在意 做自己就夠」，更有人搞笑指：「Take care，有乜事搵安仔幫手食」

▲ 點擊放大逐格睇。

▲ （instagram圖片）

▲ （instagram圖片）

▲ （instagram圖片）

▲ （instagram圖片）

【開心速遞】《愛回家》Bonnie容儀齊穿小背心解暑 陳榮峻讚林凱恩吳香倫如兩姊妹【有片】

受TVB力捧

林凱恩經參選2015年香港小姐入行，獲得「友誼小姐」獎項。入行後主要演劇集，在《愛．回家之開心速遞》中演Bonnie一角，劇中與「安仔」周嘉洛飾演情侶為觀眾熟悉，亦憑此劇成功入屋。

2019年，她憑《她她她的少女時代》演張晴獲提名《萬千星輝頒獎典禮》的「飛躍進步女演員」，雖然敗給張曦雯但大眾對其演出滿意。今年，林凱恩再憑《降魔的2.0》入圍同一獎項，在劇中她的演技亦受肯定。

▲ 網上流傳林凱恩昔日性感照。（網上圖片）

同場加映：張明偉訪問

更多娛樂新聞，即睇：http://bit.ly/2MQqza1