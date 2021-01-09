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【死因庭】周梓樂死因研訊陪審團商議逾10小時 至今仍未得出裁決

社會 16:14 2021/01/09

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周梓樂父親今早到死因裁判法院等候裁決結果。（經濟日報資料圖片）

科大學生周梓樂死因研訊今（9日）續，經過27天死因研訊後，死因裁判官昨（8日）完成引導，3女2男陪審團退庭商議逾10小時後，今午仍未達成裁決。陪審團問及是否有市民證人知悉停車場3樓外石牆中空，以及專家如何計算出死者墮樓後身體與石牆的距離。裁判官澄清問題後，向陪審團指若今天無法達成裁決，須於星期一（11日）繼續退庭商議，強調不是給予陪審團壓力。

裁判官昨早引導陪審團時，指可以考慮裁定非法被殺、死於意外、及死因存疑。惟陪審團退庭商議逾10小時後，今午仍未達成裁決。

陪審團今午提出提問，問及研訊中是否有市民證人供稱，知悉停車場3樓外石牆中空。裁判官指，只有證人崔家朗供稱知悉，因他住在該區較久。

陪審團又問及，專家證供指死者被發現時，身體與石牆相距1.3米，是如何計算出，以及從死者身體何處開始量度。裁判官指，專家證人鄭郁棋博士透過相片作推算後，再到現場量度，但無證據關於從死者身體何處開始量度，估計是頭或膝。

裁判官其後問及陪審團，預計今天能否達成裁決，惟陪審團指無法回答。裁判官續指，若陪審團今天無法達成裁決，由於法例規定星期日沒有死因研訊，陪審團須於星期一（11日）繼續退庭商議。裁判官強調不是給予陪審團壓力。

根據《死因裁判官規則》第9（2）條，死因研訊不得在星期日進行。

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記者：王仁昌

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