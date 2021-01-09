【新冠肺炎】中九龍幹線中段隧道工程工地爆疫 再有6工人初步確診累計7人中招染疫

路政署今（9日）表示，轄下中九龍幹線——中段隧道工程合約﹙合約編號﹕HY/2018/08﹚有工人確診20新冠肺炎；署方昨﹙8日﹚得悉該工程合約的馬頭角工地內一名承建商的工人確診新冠狀病毒病。承建商隨即聯絡衞生防護中心，並為該工地進行全面清潔及消毒，以及安排該合約的工程人員接受病毒檢測。直至今日下午1時正，該署得悉該工程合約再有6名分別在馬頭角及何文田工地內工作的工人初步確診。



有關工程合約的總承建商為布依格﹙土木工程﹚有限公司。第一名確診工人於1月6日感到不適，自行求醫，並於昨日獲通知確診，他最後上班日期為1月5日。至於初步確診的6名工人，最後上班日期為昨日早上。

署方又指，疫情期間，承建商在地盤一直嚴格執行各項防疫措施，包括為所有進入地盤人士量度體溫、提供口罩及其他防護裝備，並要求所有人士必須佩戴口罩，亦已加強工作環境的清潔和消毒。



路政署續說，有關工程合約的馬頭角工地已於昨日停工，而該工程合約的其他工地亦於今日即時停工，並已根據衞生防護中心指引安排進行全面清潔及消毒，所有於該工程合約工作的工程人員正安排接受病毒檢測。承建商會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，跟進後續安排。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日下午在疫情記者會表示，該地盤在工地位於何文田的出口設有貨櫃設更衣室供工人換衫，但部分確診工人指沒有在該處換衫，故中心仍在追查工人是因接觸、在更衣室換衫傳染，還是經其他途徑染疫。該工地約有300名工人。



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責任編輯：楊玉珠