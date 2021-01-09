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【新冠肺炎】東區醫院一女病人兩度檢測呈陰性　手術後檢測呈陽性

社會 17:02 2021/01/09

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本港新冠肺炎疫情持續，今日（9日）新增59宗確診個案，其中6宗屬輸入個案、53宗本地感染，包括20宗涉及不明源頭感染，33宗與早前個案相關。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君以及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生出席記者會交代疫情。

庾慧玲提到，東區醫院一個61歲女病人，本來1月7日入院手術，手術前1日 (6日)有入院前篩查，結果呈陰性。然而，她入院時有病徵，曾出現流鼻水及咳嗽及出現輕微低燒。她在１月７日下午去核子醫學部檢查及全身麻醉手術，同時曾進行霧化程序，但因病人持續有徵狀，故再進行測試，結果呈陽性。

庾慧玲續指，與她同格病房的6位病人被列為密切接觸者，當中五人被安排隔離，結果呈陰性；另一名則已出院，醫院將要求他回院接受檢測及隔離。相關病房暫時停止接收病人。

另外，庾慧玲提到，一名47歲廣華醫院男病人初步確診，他在1月8日因頭痛入院，事後檢測呈陽性。經院方進行追蹤，有一位病人列緊密接觸者，同房另外5名病人須接受檢測及檢測；另有10名醫護安排接受檢測。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

 

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