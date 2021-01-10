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【狠男殺妻】強力膠黏合亡妻頭骨扮意外　女婿要求外父急辦葬禮後逃亡

親子 10:34 2021/01/10

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一名男子涉殺妻，用強力膠黏合亡妻頭骨扮意外，現在逃亡被通緝。

近日厄瓜多爾警方追緝一名涉殺妻的男子，該名潛逃者去年12月假裝妻子失足意外亡，涉用強力膠將妻子的頭骨黏合隱藏傷痕，事後友人告知死者父母，其女兒長期受虐，父母決定報案驗屍，查找真相。

Lisbeth Baquerizo被殺害，終年30歲。（圖：Lisbeth facebook）

指30歲妻家中摔下樓梯亡

據英國《每日郵報》報道，事發在去年12月21日晚，厄瓜多爾的瓜亞基爾市（Guayaquil）一名男子Luis Hermida，當時致電予30歲妻子Lisbeth Baquerizo的父親Mario，向他指出「必須趕快來，Lisbeth 死了。」表示Lisbeth 在家中摔下樓梯身亡。

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Mario與妻子立即前去，當時見到女兒屍體，亦見Luis已聯繫上殯儀館，棺材已經在那裡。Luis當時顯得很傷心，要求外父外母不要報警，以便第二天可以盡快舉行葬禮。

儘管葬禮安排很倉促，但飽受喪女之痛的父母同意了，他們最初絲毫沒有懷疑女婿，因為他跟女兒在一起已經有12年，包括當中結婚1年。外父外母決定把一切交給對方處理。

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女兒生前遭虐待涉被殺

然而，直到女兒友人後來告訴Mario與妻子，女兒生前曾遭到家暴虐待，2人才決定報案。驗屍報告顯示，Lisbeth 死於頭頂挫傷和刺傷，Luis涉殺妻，他為了掩飾罪行，用強力膠把妻子受損的頭骨黏合起來。Mario與妻子很傷心：

為甚麼他要這樣做，他試圖欺騙我們，利用我們的痛苦，當時還告訴我們女兒是如何跌倒，現在他不接電話、不露臉⋯⋯我們報案不是為報復，而是為女兒追求公平審判。

警方將事件以暴力死亡方向進行偵查，在去年12月29日發出逮捕令，通緝疑兇Luis Hermida，而他一直在逃，據指有可能已逃往哥倫比亞，案件仍在調查中。

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責任編輯：王明芳

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