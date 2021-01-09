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【新冠疫苗】曾浩輝：科興疫苗巴西數據仍非最終結果 其餘2款疫苗暫不適合為兒童注射

社會 19:27 2021/01/09

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曾浩輝指兒童暫將不會安排接種新冠肺炎疫苗。（經濟日報資料圖片）

港府計劃下月為港人提供新冠肺炎疫苗接種，苗接種計劃專責小組成員曾浩輝在一電視節目表示，港府其中洽購的其中一款疫苗——科興生物的滅活疫苗，目前該疫苗只公布了在巴西的第三期臨床數據，即有效率為78%，但仍未公布在其他國家包括印尼和土耳其的數據，故不能當成最終結果。

曾浩輝指，3間藥廠均需提交疫苗的數據，衞生署轄下的疫苗可預防疾病科學委員會會審視多方面資料，包括打針後會否出現副作用、出現過敏性的反應及頻率、保護性、品質，製造過程是否符合GMP（良好製造規範），藥廠需提交透徹的數據及資料。而科學委員會內有包括免疫學、流行病學等專家，他們會審視提交的數據並向衞生署提交專業意見，故巿民可以放心。

曾浩輝又說，除科興疫苗未有最終數據，復星BioNTECH及阿斯利康的英國牛津大學疫苗，因均分別沒有18歲以下及16歲以下青少年及兒童參與接種的研究數據，故本港屆時暫亦不會為兒童接種新冠疫苗。

對於BioNtech疫苗需要儲存在零下70度，解凍後需盡快接種，曾浩輝指，萬一疫苗儲存溫度不當，疫苗會失效，不排除可能要補打一針；但會否有安全問題則未知，但傳統一直在用的疫苗則沒有大問題。

【疫苗香港】新冠疫苗種類、接種及比較　科興+復星/BioNTech+阿斯利康　巴西稱科興有效率達78%【即日不斷更新】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：楊玉珠

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