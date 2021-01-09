【確診大廈】本港今日53宗本地個案逾半居九龍區 黃大仙啟德花園3座及紅磡寶石戲院大廈A座更有3人或以上染疫

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▲ 紅磡寶石戲院大廈A座再錄3宗確診個案，該廈日前已被納入強制檢測名單。（經濟日報資料圖片）