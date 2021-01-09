【確診大廈】本港今日53宗本地個案逾半居九龍區 黃大仙啟德花園3座及紅磡寶石戲院大廈A座更有3人或以上染疫
社會 20:16 2021/01/09
本港新冠肺炎疫情持續，今日（9日）新增59宗確診個案，包括53宗本地感染，其中20宗感染源頭不明，另有約20宗初步確診個案，累計9212宗，包括9211宗確診個案和1宗疑似個案。
衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中今日近半本地個確診個案居所均在九龍區，多幢大廈更現有3人或以上染疫。
新界：
屯門澤豐花園澤民樓 （3宗）
屯門山景邨景麗樓
屯門山景邨景業樓
元朗新元朗中心3 座 （4宗）
元朗水邊圍邨泉水樓
上水清河邨清潤樓
大埔太湖花園10座
西貢甲邊朗新村
大圍名城2期盛薈5座
九龍：
深水埗海祥大廈
深水埗富昌邨富悅樓
長沙灣寶熙苑榮熙閣（2宗）
太子南苑大廈
旺角太子道西61號（3宗）
佐敦南京街1D號
油麻地道興樓
紅磡寶石戲院大廈A座（3 宗，當中1宗涉沙田帝逸酒店）
黃大仙啟德花園3 座（4宗）
黃大仙黃大仙下邨(二區)龍興樓
牛頭角安基苑基仁閣
牛頭角牛頭角上邨常興樓 （2宗）
藍田德田邨德敬樓
牛池灣彩雲(二)邨豐澤樓（3宗）
牛池灣彩雲(一)邨伴月樓
土瓜灣美利大廈
土瓜灣馬頭圍邨芙蓉樓 （亦涉土瓜灣8度海逸酒店）
大角咀港灣豪庭7座
港島：
堅尼地城明珠閣
香港仔石排灣道66號
鰂魚涌福昌樓 （2宗）
柴灣峰華邨曉峰樓（3宗）
柴灣環翠邨喜翠樓
柴灣興華(一)邨興翠樓
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責任編輯：楊玉珠