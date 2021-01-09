【死因庭】周梓樂死因研訊 陪審團商議14小時後裁定死因存疑

▲ 周梓樂父親今早到死因裁判法院等候裁決結果。（經濟日報資料圖片）

科大學生周梓樂於2019年11月初於將軍澳停車場3樓墮下，送院搶救4天後離世，經過27天死因研訊後，死因裁判官昨（8日）完成引導，陪審團退庭商議逾14小時後，今（9日）以4比1裁定死者死因存疑。

裁判官昨早引導陪審團時，指可以考慮裁定非法被殺、死於意外、及死因存疑。3女2男陪審團昨退庭商議約6小時，今續商議逾8小時後，以4比1 大多數裁定死者死因存疑。

裁官昨引導陪審團時指，如要裁定非法被殺，須達到毫無合理疑點的標準，惟要導致死者傷勢，施襲者須固定死者頭部，再用平面硬物襲擊，後將死者從停車場3樓拋下，並確保死者身體橫向著地，而頭部著地處與硬物襲擊處一致。

裁判官又指，在死者從3樓墮下前，停車場閉路電視鏡頭有8秒未能拍攝到死者身影，陪審團須考慮該8秒是否足夠作出上述行為，施襲者又能否預視死者前往3樓，及避開閉路電視鏡頭。

裁判官指，如果陪審團推論死者誤以為3樓石牆後是行人路，跨過石牆而墮下，只須上述推論的可能性大於其他可能性，即可裁定屬死於意外。

裁判官續指，如果陪審團在考慮過所有證供後，認為證據不足以達至上述兩項裁決，則可裁定死因存疑。

記者：王仁昌