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【新冠肺炎】新增12間餐廳曾有確診者到訪　33歲男患者曾到荃灣、青衣及馬鞍山救護站

健康 10:38 2021/01/10

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新增12間餐廳曾有確診者到訪。

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（9日）新增59宗確診個案，包括53宗本地感染，其中20宗感染源頭不明，另有約20宗初步確診個案，累計9212宗，包括9211宗確診個案和1宗疑似個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增12間食肆曾有確診人士到訪。 

根據衞生防護中心資料，新增12間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）： 

香港

  • 東區 環翠商場 金都海鮮酒家 01/01/2021 9081

九龍

  • 深水埗 蘭秀道5號 韓盛朗 04/01/2021 9146
  • 油尖旺 廟街189號 Fusion Kitchen 06/01/2021 9146
  • 油尖旺 港灣豪庭廣場 百份百餐廳 03/01/2021 9149
  • 油尖旺 聯合廣場 好彩海鮮酒家 08/01/2021 9203
  • 黃大仙 黃大仙中心 大家樂 06/01/2021 9207
  • 黃大仙 黃大仙中心 大快活 06/01/2021 9207
  • 觀塘 德福商場1期 元気寿司 05/01/2021 9169
  • 觀塘 德福商場1期 茜廊餐廳 06/01/2021 9169

新界

  • 葵青 青衣城2期 一粥麵 05/01/2021 9148
  • 西貢 東港城 Beans 02/01/2021 9184
  • 西貢 東港城 海街丼 04/01/2021 9184

在衞生防護中心公布的患者行蹤中，其中個案編號9206的33歲男患者，居於堅尼地城明珠閣，報稱曾前往多個救護站，包括馬鞍山、荃灣救護站，亦分別到過青衣救護站及青衣南消防局。

確診者居住大廈名單，請看：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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